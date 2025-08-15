Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsveç'te cuma namazı çıkışı silahlı saldırı! Yaralılar var

İsveç'te cuma namazı çıkışı silahlı saldırı! Yaralılar var

İsveç polisi, Örebro kentindeki bir camide kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Örebro Polisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 13.45'te Örebro'daki cami yakınlarında silah sesi duyulduğuna dair bir ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada, ihbarın ardından polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ve saldırıda yaralıların olduğu aktarıldı.

Vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları çağrısı yapılan açıklamada, olayın nedeninin henüz bilinmediği ancak konu hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

SALDIRIDA İKİ KİŞİ YARALANDI

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Polis Sözcüsü Lars Hedelin, saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Expressen gazetesine açıklamada bulunan görgü tanıklarından Mazen Muwaffak, camiden çıkan 2 kişinin vurulduğuna işaret ederek, "Saldırı camiye yönelik mi yoksa vurulan şahıslara yönelik mi yapıldı, tam bilemedik. Polisin hızlı bir şekilde olay yerine gelmesi bizi memnun etti." dedi.

