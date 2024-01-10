İtalyan basını Türkiye'nin Togg macerasını 'Bizi geçtiler' diyerek duyurdu!

10 Ocak 2024 00:22 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 00:24

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, CES 2024 fuarında boy gösteriyor.İlk sedan modelini bu akşam tanıtan Togg kısa sürede büyük ilgi topladı. Togg'un T10F isimli yeni sedan aracından ilk görüntüler gelirken, özellikleri de ortaya çıktı.

"BAŞKA DÜNYANIN OTOMOBİLİ"

Öte yandan fuarda fırtına gibi esen Togg, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden "Il Messaggero"nun da dikkatini çekti. Gazetede "Başka dünyanın otomobili" başlığıyla bugün çıkan yazıda, Las Vegas'ta başlayan CES 2024'te Türkiye ve Vietnam'dan iki otomotiv girişimcisinin başrolde olduğu belirtildi.

TÜRKİYE, İTALYA VE İNGİLTERE'Yİ SOLLADI

Türkiye'nin otomotiv üretimindeki deneyimine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin iki kıta arasında buluşma noktası niteliğindeki konumu bu ülkeyi zaten bir süredir mükemmel bir üretim merkezi haline getirmişti. Stellantis, Ford, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, tek başlarına ya da yerel partnerlerle Anadolu'da faaliyet gösteren çok sayıda aktörden birkaçı.

Türkiye'de 2023'te 1,5 milyonu aşkın araç üretildi. Bu sayı, İtalya'nın iki katından fazlasına, Birleşik Krallık'tan daha fazlasına karşılık geliyor. Türkiye, üretici ülkeler sınıflandırmasında ilk 10'un sınırlarında bulunuyor"

DÖRT YILDAN KISA SÜREDE PAZARA HAKİMİ OLDU

Otomotivde kısa süre öncesine kadar dünyanın dördüncü pazarına sahip İtalya'nın artık ilk 20 arasına giremediğine işaret edilen yazıda, Türkiye'nin ise Togg ile dört yıldan kısa bir sürede ilk modeli, etkileyici suv T10X'i sunduğuna dikkat çekildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

Türkiye'deki araç sürücülerinin Togg ile nihayet yerli bir otomobil kullanma gururunu yaşadığı belirtilen haberde, "İhracat talebini karşılamak için üretim kapasitesinin en kısa sürede 200 bine yükseltileceği ve 2030'a kadar Avrupa'da dolaşan Togg sayısının bir milyonu aşacağı" ifade edildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımını bizzat yaptığı Togg'u, şu ana kadar; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında olduğu bazı liderlere hediye ettiği hatırlatıldı.