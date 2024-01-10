Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İtalyan basını Türkiye'nin Togg macerasını 'Bizi geçtiler' diyerek duyurdu!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Togg otomobil tutkunlarını yeni sedan modeliyle heyecanlandırmaya devam ederken İtalyan gazetesi “Il Messaggero” CES 2024 fuarında boy gösteren T10F isimli yeni modele övgüler dizdi. Togg’un fuarın başrolünde olduğunu yazan gazete, “Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, dört yıldan kısa bir sürede ilk modeli, etkileyici suv T10X'i sundu” ifadeleriyle 2030'a kadar Avrupa'da dolaşan Togg sayısının bir milyonu aşacağını söyledi.

    İtalyan basını Türkiye&#039;nin Togg macerasını &#039;Bizi geçtiler&#039; diyerek duyurdu!
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, CES 2024 fuarında boy gösteriyor.İlk sedan modelini bu akşam tanıtan Togg kısa sürede büyük ilgi topladı.  Togg'un T10F isimli yeni sedan aracından ilk görüntüler gelirken, özellikleri de ortaya çıktı.

    "BAŞKA DÜNYANIN OTOMOBİLİ"

    Öte yandan fuarda fırtına gibi esen Togg, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden "Il Messaggero"nun da dikkatini çekti. Gazetede "Başka dünyanın otomobili" başlığıyla bugün çıkan yazıda, Las Vegas'ta başlayan CES 2024'te Türkiye ve Vietnam'dan iki otomotiv girişimcisinin başrolde olduğu belirtildi.

    İtalyan basını Türkiye'nin Togg macerasını 'Bizi geçtiler' diyerek duyurdu!

    TÜRKİYE, İTALYA VE İNGİLTERE'Yİ SOLLADI

    Türkiye'nin otomotiv üretimindeki deneyimine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

    "Türkiye'nin iki kıta arasında buluşma noktası niteliğindeki konumu bu ülkeyi zaten bir süredir mükemmel bir üretim merkezi haline getirmişti. Stellantis, Ford, Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen, tek başlarına ya da yerel partnerlerle Anadolu'da faaliyet gösteren çok sayıda aktörden birkaçı.

    Türkiye'de 2023'te 1,5 milyonu aşkın araç üretildi. Bu sayı, İtalya'nın iki katından fazlasına, Birleşik Krallık'tan daha fazlasına karşılık geliyor. Türkiye, üretici ülkeler sınıflandırmasında ilk 10'un sınırlarında bulunuyor"

    DÖRT YILDAN KISA SÜREDE PAZARA HAKİMİ OLDU

    Otomotivde kısa süre öncesine kadar dünyanın dördüncü pazarına sahip İtalya'nın artık ilk 20 arasına giremediğine işaret edilen yazıda, Türkiye'nin ise Togg ile dört yıldan kısa bir sürede ilk modeli, etkileyici suv T10X'i sunduğuna dikkat çekildi.

    ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

    Türkiye'deki araç sürücülerinin Togg ile nihayet yerli bir otomobil kullanma gururunu yaşadığı belirtilen haberde, "İhracat talebini karşılamak için üretim kapasitesinin en kısa sürede 200 bine yükseltileceği ve 2030'a kadar Avrupa'da dolaşan Togg sayısının bir milyonu aşacağı" ifade edildi.

    Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımını bizzat yaptığı Togg'u, şu ana kadar; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında olduğu bazı liderlere hediye ettiği hatırlatıldı.

    ItalyaTogg
    Haberler > Dünya > İtalyan basını Türkiye'nin Togg macerasını 'Bizi geçtiler' diyerek duyurdu!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ekvador'da çete üyeleri silahlarla televizyon ve üniversiteyi bastı! - DünyaEkvador'da çete üyeleri silahlarla televizyon ve üniversiteyi bastı!Blinken ve Netanyahu arasında 'gergin' görüşme - DünyaBlinken ve Netanyahu arasında 'gergin' görüşmeABD Savunma Bakanı Lloyd Austin kansere yakalandı - DünyaABD Savunma Bakanı Lloyd Austin kansere yakalandıHamas değil, Yahudi tüneli! - DünyaHamas değil, Yahudi tüneli!Bangladeş'te halk sokaklara döküldü - DünyaBangladeş'te halk sokaklara döküldüDünya Sağlık Örgütü: Böylesini hayatımızda görmedik - DünyaDünya Sağlık Örgütü: Böylesini hayatımızda görmedikİsrail'in 'soykırım' davasını destekleyen İsrailli vekile ihraç talebi - Dünyaİsrail'in 'soykırım' davasını destekleyen İsrailli vekile ihraç talebiİsrail askerinin dehşeti kamerada! Vurulan Filistinlinin üzerinden zırhlı araçla geçtiler - Dünyaİsrail askerinin dehşeti kamerada! Vurulan Filistinlinin üzerinden zırhlı araçla geçtilerGabriel Attal, 'en genç' olarak ülke tarihine geçti - DünyaGabriel Attal, 'en genç' olarak ülke tarihine geçtiİsrail-Hizbullah hattı kızışıyor! Karşılıklı misillemeler başladı - Dünyaİsrail-Hizbullah hattı kızışıyor! Karşılıklı misillemeler başladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...