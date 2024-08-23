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İzlanda'da inanılmaz görüntüler! Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzlanda'nın güneybatısında Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağın, patlayarak lav ve kül püskürttüğü bildirildi.

İzlanda'da saat 22.37'de meydana gelen 4.1'lik depremin ardından Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağ harekete geçti. 

8 AYDA 6. PATLAMA

Yetkililer, Reykjanes Yarımadası'ndaki volkanik faaliyete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birkaç sarsıntının ardından gelen patlama sonucu yanardağın lav ve kül püskürttüğünü belirten yetkililer, bunun Aralık 2023'ten bu yana yanardağdaki 6'ncı patlama olduğunu kaydetti.

Patlamanın etkisinin, bazı yolların kapanmasıyla sınırlı olduğuna işaret eden yetkililer, henüz büyük bir tehdit bulunmadığını ifade etti.

İzlanda'da inanılmaz görüntüler! Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patladı - 1. Resim

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu, Reykjanes'de 781 yıl sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

İzlanda'da inanılmaz görüntüler! Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patladı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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