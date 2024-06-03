Japonya ve Endonezya peş peşe depremler! İlk veriler geldi

Japonya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı ilk verileri paylaştı. 5.9'luk depremin ardından Japonya'da şiddetli artçılar devam ederken, Endonezya da 4.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanında şiddetli depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Japonya'da 5.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ülkenin kuzeyindeki meydana gelen depreme ilişkin ilk veriler geldi.

JAPONYA 5.9 İLE SALLANDI

Japonya Meteoroloji Ajansı, Noto yarımadasının Ishikawa bölgesinde yerel saatle sabah 6:30 sıralarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi.

Tahmini 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Noto Yarımadası'nın tepesine yakın Wajima ve Suzu şehirlerini de sarstı.

Depremin ardından Noto ve Ishikawa'da 4.8, 3.7 ve 3.4'lük peşi sıra bir dizi şiddetli artçılar da kaydedildi. Maksimum sismik yoğunluğu 5+ olarak açıklandı.

TELEFONLARA ACİL UYARI BİLDİRİMLERİ GELDİ

Deprem, Kanto bölgesi kadar uzakta bulunan Japonların akıllı telefonlarında acil durum uyarılarını tetikledi. Niigata, Fukushima ve Toyama vilayetleri de dahil olmak üzere güçlü sarsıntılar birçok bölgeden hissedildi.

Yetkililer, bölge sakinlerine olası artçı sarsıntılara karşı tetikte olmalarını ve güvenlik protokollerine uymalarını tavsiye etti.

6 AY ÖNCE 7.6 İLE SALLANMIŞTI

Bölge son olarak 2024'ün başında 7.6 büyüklüğündeki güçlü bir depremle sallanmıştı. Deprem nedeniyle en az 48 kişi ölmüş ve maddi hasar meydana gelmişti.

ENDONEZYA DA 4.9 İLE SALLANDI

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. USGS'ye göre deprem 38 km derinlikte oldu. Japonya'nın ardından Endonezya'da da 4.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Endonezya, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.