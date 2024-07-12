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Japonya'da aşırı yağış heyelana neden oldu, 3 kişi kayboldu! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Japonya&#039;da aşırı yağış heyelana neden oldu, 3 kişi kayboldu! Yetkililerden uyarı üstüne uyarı
Japonya, Yağış, Toprak Kayması, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'nın Ehime eyaletinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. 22 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, kaybolan 3 kişiden ise haber alınamıyor.

Japonya’nın Ehime eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, Matsuyama şehrinde toprak kaymasına neden oldu.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; yaşanan felaketin ardından 50 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğindeki yamacın altında bulunan birçok yapı çamur ve toprağa gömüldü. Bölgede bulunan 2 katlı ahşap binada yaşayan 3 kişiden haber alınamadığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

RİSK NEDENİYLE TAHLİYE ÇAĞRISI

Öte yandan şiddetli yağış riskinin devam etmesi nedeniyle Matsuyama şehrindeki 13 bin 226 hanede yaşayan 22 bin 62 kişiye tahliye uyarısı yapıldı, Matsuya Üniversitesi’nde ise derslere 1 gün süreyle ara verildi.

Riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olmaya çağıran yetkililer, binaların üst katlarına ya da yüksek kesimlere çıkma uyarısında bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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