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Japonya'da deprem oldu! Tokyo 5,3 ile sallandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japonya&#039;da deprem oldu! Tokyo 5,3 ile sallandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Son deprem haberi Japonya'dan geldi. Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) açıklamasına göre, İbaraki'de yerel saatle 09.08'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

İbaraki geneli, başkent Tokyo ile çevresindeki Saitama ve Toçigi'de hissedilen depremde ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ülkenin farklı bölgelerini Tokyo'ya bağlayan Tohoku, Hokuriku ve Joetsu hızlı tren hatlarında seferlerde geçici durdurmalar yaşandı.

Sarsıntı sonrası İbaraki'nin Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Tokai 2 Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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