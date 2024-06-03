Japonya'daki depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu, yıkılan binalar var
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde deprem oldu. 5,9 olarak duyurulan depremin büyüklüğü son gelen açıklama ile 6 olarak güncellendi. İlk depremin hemen ardından 4,8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. Yıkılan binaların olduğu açıklandı, işte son durum...
Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası'nın kuzeydoğusu kıyısındaki Suzu kentinde 6 büyüklüğünde deprem oldu.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6 OLARAK GÜNCELLENDİ
Ajans, ilk aşamada açıkladığı 5,9 büyüklük değerini 6 olarak güncelledi. Yerel saatle 06.31'de 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
4,8 İLE YİNE SALLANDILAR
Aynı bölgede yerel saatle 06.40'ta 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.
YIKILAN BİNALAR OLDU
İşikava Eyalet Valiliğine göre depremlerde Noto Yarımadasında yer alan Wajima kentinde 5 bina çöktü. Yerel idare birimlerinin aktardığına göre depremlerde hayatını kaybeden olmadı.
BİRÇOK YERDE HİSSEDİLDİ
Sarsıntılar İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletlerde hissedildi.
ARTÇILAR BİR HAFTA DAHA SÜRECEK
İşikava'da bulunan Şika Nükleer Santrali ile Niigata'da bulunan Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santralinde anormallik saptanmadı. East Japan Railway açıklamasına göre depremler nedeniyle Hokuriku ve Joetsu hızlı tren hatlarında geçici durdurmalar yaşandı. JMA, bölgede artçı sarsıntıların bir hafta sürebileceğini duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı