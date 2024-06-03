Japonya'daki depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu, yıkılan binalar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Haziran 2024 08:48 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 08:55 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde deprem oldu. 5,9 olarak duyurulan depremin büyüklüğü son gelen açıklama ile 6 olarak güncellendi. İlk depremin hemen ardından 4,8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. Yıkılan binaların olduğu açıklandı, işte son durum...