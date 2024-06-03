Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Japonya'daki depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu, yıkılan binalar var

Japonya'daki depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu, yıkılan binalar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japonya&#039;daki depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu, yıkılan binalar var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde deprem oldu. 5,9 olarak duyurulan depremin büyüklüğü son gelen açıklama ile 6 olarak güncellendi. İlk depremin hemen ardından 4,8 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. Yıkılan binaların olduğu açıklandı, işte son durum...

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası'nın kuzeydoğusu kıyısındaki Suzu kentinde 6 büyüklüğünde deprem oldu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6 OLARAK GÜNCELLENDİ

Ajans, ilk aşamada açıkladığı 5,9 büyüklük değerini 6 olarak güncelledi. Yerel saatle 06.31'de 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'daki depremin büyüklüğü 6 olarak duyuruldu, yıkılan binalar var - 1. Resim

4,8 İLE YİNE SALLANDILAR

Aynı bölgede yerel saatle 06.40'ta 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.

YIKILAN BİNALAR OLDU

İşikava Eyalet Valiliğine göre depremlerde Noto Yarımadasında yer alan Wajima kentinde 5 bina çöktü. Yerel idare birimlerinin aktardığına göre depremlerde hayatını kaybeden olmadı.

BİRÇOK YERDE HİSSEDİLDİ

Sarsıntılar İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletlerde hissedildi.

ARTÇILAR BİR HAFTA DAHA SÜRECEK

İşikava'da bulunan Şika Nükleer Santrali ile Niigata'da bulunan Kaşiwazaki-Kariwa Nükleer Santralinde anormallik saptanmadı. East Japan Railway açıklamasına göre depremler nedeniyle Hokuriku ve Joetsu hızlı tren hatlarında geçici durdurmalar yaşandı. JMA, bölgede artçı sarsıntıların bir hafta sürebileceğini duyurdu.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Borsada böylesi görülmedi! Halka arzlar artarken, yatırımcı sayısı düşüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Japonya ve Endonezya peş peşe depremler! İlk veriler geldi - DünyaJaponya ve Endonezya peş peşe sallandı!Gazze'de ateşkesin gölgesinde katliam! İsrail yine sivilleri vurdu - DünyaGazze'de ateşkesin gölgesinde katliam!Sri Lanka'da sel ve heyelan peş peşe geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaSel ve heyelan peş peşe geldi! Çok sayıda ölü ve yaralı varTel Aviv'de Netanyahu'ya karşı tarihi protesto! 120 bin kişi meydanlara akın etti - Dünya120 bin kişi meydanlara akın ettiEndonezya'da yanardağ alarmı! 6 dakika sürdü, yetkililerden uyarı geldi - DünyaEndonezya'da yanardağ alarmı! Patladı, kül ve kum püskürttüABD Pensilvanya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var - DünyaABD Pensilvanya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...