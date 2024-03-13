Japonya'dan Myanmar'a 37 milyon dolarlık yardım

Japonya, askeri darbe sonrası gıda ve günlük ihtiyaç sıkıntısının baş gösterdiği Myanmar'a 37 milyon dolarlık insani yardım gönderecek. İnsani yardımın, BM bünyesindeki Dünya Gıda Programı ve UNICEF vasıtasıyla ulaştırılacağı aktarıldı.

​Myanmar'da askerî darbenin 3. yılında çatışmalar ve taraflar arası gerginlik sürerken ülkedeki insani kriz de büyüyor. Milyonlarca kişi yerinden edildi, bunların yarısını da kadınlar oluşturuyor. BM'nin tüm dünyaya yardım çağrısında bulunurken son olarak Japonya'dan açıklama geldi.

"MYANMAR'DA 18,6 MİLYON İNSAN YARDIMA MUHTAÇ"

Myanmar'da insani şartların giderek kötüleştiğini bildiren Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, ülke geneli 18,6 milyon kişinin "insanı yardıma muhtaç" olduğunu bildirdi.

37 MİLYON DOLAR YARDIM YAPTILAR

Gidişattan derin üzüntü duyduklarını kaydeden Kamikava, Myanmar'a gıda ve tıbbi malzemeleri kapsayan 37 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini aktardı.

İnsani yardımın, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) vasıtasıyla ulaştırılacağı aktarıldı.

MYANMAR'DA NELER OLDU?

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu yönetimine karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış; ordunun göstericiler üzerine ateş açması sonucu onlarca kişi tutuklanmış, yaralanmış veya hayatını kaybetmişti.