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Haberler > Dünya > Jeomanyetik fırtına alarmı! Tüm dünyayı etkileyecek, bugün zirve yapacak

Jeomanyetik fırtına alarmı! Tüm dünyayı etkileyecek, bugün zirve yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jeomanyetik fırtına alarmı! Tüm dünyayı etkileyecek, bugün zirve yapacak

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyindeki şiddetli bir jeomanyetik fırtınayı tespit etti. Çarşamba gününden bu yana süren patlamalar bugün zirve yapacak. Jeomanyetik fırtınanın cep telefonu ağlarına, internete, GPS uydularına ve elektrik hatlarına zarar verebileceği bildirildi.

19 yıl aradan sonra ilk defa Güneş’te çok şiddetli patlamalar yaşandı. “Jeomanyetik fırtına” diye de bilinen bu patlamaların birçok zarara yol açabileceği duyuruldu. 

Jeomanyetik fırtına alarmı! Tüm dünyayı etkileyecek, bugün zirve yapacak - 1. Resim

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN BERİ SÜRÜYOR

Çarşamba gününden bu yana devam eden, hafta sonunu da kapsayacağı bildirilen jeomanyetik fırtına konusunda ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bir uyarı yayımladı. Bu tür bir uyarının, Dünya’nın yarım yüzyıl içinde en yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı 2005’ten bu yana ilk kez yayımlandığı vurgulandı. 

Jeomanyetik fırtına alarmı! Tüm dünyayı etkileyecek, bugün zirve yapacak - 2. Resim

DİKKAT! BUGÜN ZİRVE YAPACAK

Bugün zirveye çıkması beklenen Güneş’teki patlamaların ve koronal kütle püskürmelerinin (CME) yakından izlendiği aktarıldı.

Jeomanyetik fırtına alarmı! Tüm dünyayı etkileyecek, bugün zirve yapacak - 3. Resim

TELEFONLAR ÇALIŞMAYA BİLİR

Jeomanyetik fırtınaların cep telefonu ağlarına, GPS (küresel konumlama sistemi - navigasyon) uydularına, internete, elektrik hatlarına zarar verebileceği, radyo sinyallerini bozabileceği bildirildi. Bu hasarların dünya çapında meydana gelebileceği belirtildi. Yarın da daha düşük düzeyde sürmesi beklenen patlamalar, uzay araçlarında da yön bulma sorunlarına neden olabiliyor. 

NASA’nın gözlemevi 24 Ağustos 2014’te orta seviyedeki bir Güneş patlamasını görüntülemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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