Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Juan Valdez'in marka yüzü Carlos Castaneda hayatını kaybetti

Juan Valdez'in marka yüzü Carlos Castaneda hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kolombiya'nın dünyaca ünlü kahvesi Juan Valdez'in marka yüzü olarak bilinen Carlos Castaneda, 58 yaşında hayatını kaybetti. Castaneda'nın ölüm haberi ülkede üzüntüyle karşılanırken, yeni marka yüzünün kim olacağı ise henüz belli değil.

Kolombiya Ulusal Kahve Yetiştiricileri Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin dünyaca tanınan kahvesi ve ünlü karakter Juan Valdez'i temsil eden Castaneda'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Castaneda'nın ailesine baş sağlığı dileğinde bulunan federasyon, "Juan Valdez karakterini 20 yıl boyunca temsil eden arkadaşımız Carlos Castaneda'nın ölüm haberini vermek zorundayız. Kendisini bu markaya adamış harika bir insandı. Carlos, bize çok güzel anılar bıraktı." ifadesine yer verildi.

MARKANIN YENİ YÜZÜ BELLİ DEĞİL

Castaneda'nın ölüm haberi tüm ülkede üzüntüyle karşılanırken, yeni marka yüzünün kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Kolombiya’nın en iyi kahve markalarından biri olan Juan Valdez, dünyanın en iyi Arabica kahve üreticilerinden biri olarak uzun yıllardır sektörde yer alıyor.

TÜRKİYE'DE 11 ŞUBESİ VAR

Kolombiyalı kahve markası Juan Valdez'in Türkiye'de de 11 şubesi hizmet veriyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kim tutar Aslan'ı! Son sözü İcardi söyledi...Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! 2 bölgede göz gözü görmeyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BM’li yetkiliden uyarı! Mayıs ayında kıtlık başlayacak - DünyaBM’li yetkiliden uyarı! Mayıs ayında kıtlık başlayacakKızıldeniz’de gerilim sürüyor! İngiliz gemisine saldıran Husiler, ABD İHA'sını düşürdü - Dünyaİngiliz gemisi Kızıldeniz açıklarında saldırıya uğradı!ABD'den Rusya'ya karşı bugüne kadar görülmemiş hamle! Ukrayna'ya en büyük yardım paketi yolda - DünyaUkrayna'ya en büyük yardım paketi yoldaMacaristan'da halk pedofiliye karşı protesto yaptı - DünyaMacaristan'da halk pedofiliye karşı protesto yaptıKenya'daki şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 44'e çıktı - DünyaKuvvetli sağanağın vurduğu ülkede bilanço ağırlaşıyorDünyanın dört bir yanında İsrail protestosu! Almanya'da sert müdahale, Fransa'da üniversite baskını - DünyaDünyanın dört bir yanında İsrail protestosu!
Sonraki Haber Yükleniyor...