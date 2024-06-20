Kafkasya’da yeni gerilim! Macron yangına Caesar’la gidiyor

Azerbaycan, Fransa’nın Ermenistan’a Caesar topçu sistemi satmasının barışa hiçbir katkı sunmayacağını açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Fransa’nın Ermenistan’a Caesar topçu sistemi satmasına “Güney Kafkasya’da durumun gerginleşmesinin ve yeni bir savaş kaynağının oluşmasının sorumluluğu intikamcı politika izleyen Erivan yönetimi ile Macron diktatörlüğüne ait olacaktır” denildi.

"İKİYÜZLÜ FRANSA"

Açıklamada, Azerbaycan’ın uyarılarına rağmen Ermenistan’a ölümcül taarruz silahları sağlamasının Fransa’nın Güney Kafkasya’daki provokatif faaliyetlerinin delili olduğu belirtildi. Fransa Savunma Bakanlığının 2023’te Ermenistan’a sadece savunma amaçlı silahlar sağlayacaklarını beyan ettiği fakat öldürücü silahlar sağladığı hatırlatılan açıklamada, bu durumun Fransa yönetiminin “ikiyüzlülüğünün bir başka tezahürü” olduğu ifade edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Haciyev de “Bu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine bir darbedir. Fransa’nın askerileştirme politikası, Ermenistan’daki intikamcı güçleri cesaretlendirecek bir adımdır. Ermenistan Güney Kafkasya’yı işgal eden bir ülkedir. Böyle bir ülkenin silahlandırılması kabul edilebilir sayılmaz” dedi.