Kanada'da askeri üste patlama! Yangın uzaydan görüntülendi: Ölü ve yaralılar var

Kanada'nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askeri Üssü'nde meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı. Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, olayda ölenler ve yaralananlar olduğunu doğrularken, bölgedeki hastanelerde afet alarmı verildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle üs sınırlarını aşan yangın kontrol altına alınırken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

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Kanada'nın Alberta eyaletinde bulunan CFB Wainwright Askeri Üssü, çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük bir felakete sahne oldu.

Askeri üssün eğitim alanında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi.

Kanadada askeri üste patlama! Yangın uzaydan görüntülendi: Ölü ve yaralılar var

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, askeri üsteki olayda ölenler ve yaralananlar bulunduğunu açıkladı.

McGuinty, "Üsteki bir olay sonucunda hem can kayıplarının hem de yaralanmaların olduğunu paylaşmaktan üzüntü duyuyorum" dedi.

Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin henüz resmî bir rakam paylaşılmadı.

Savunma Bakanı, patlamanın silah veya mühimmat kaynaklı olup olmadığı konusunda da bilgi vermedi.

Kanadada askeri üste patlama! Yangın uzaydan görüntülendi: Ölü ve yaralılar var

HASTANELERDE AFET ALARMI VERİLDİ

Patlama ve yangının ardından Edmonton kentindeki hastanelerde "Turuncu Kod" afet müdahale protokolü devreye sokuldu.

CBC News'e konuşan Royal Alexandra Hastanesi Acil Servis Hekimi Dr. Warren Thirsk, Wainwright'tan çok sayıda yaralının Edmonton'daki hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Thirsk, "Şu anda hiçbirimizin saymak istemeyeceği kadar çok hasta var. Bu bir felaket. 15 ila 25 yılda bir görülebilecek büyüklükte bir afet" ifadelerini kullandı.

Kent genelindeki hastanelere ek sağlık personeli çağrılırken, acil servislerde yoğunluk yaşandı.

RÜZGARIN HIZI 69 KİLOMETREYE ULAŞTI

Yangının büyümesinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

CBC'nin meteorolojik verilerine göre, bölgede rüzgarın hızı saatte 69 kilometreye kadar yükseldi.

Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler askeri eğitim alanının dışına yayıldı.

Wainwright Bölge Belediyesi, kasabanın güneyindeki yangının ilerleyişinin durdurulduğunu açıkladı.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), askeri üsteki olayla ilgili soruşturma başlattı.

CFB Wainwright, Kanada ordusunun gerçek mühimmat kullanılan askeri eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü önemli tesislerden biri olarak biliniyor.

Ancak patlamanın eğitim faaliyetleriyle, silahlarla veya mühimmatla bağlantılı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

BAŞBAKAN CARNEY'DEN AÇIKLAMA

Kanada Başbakanı Mark Carney, CFB Wainwright'ta büyük bir yangına yol açan ciddi bir olay yaşandığını dile getirdi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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