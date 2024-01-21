“Kanlı Ocak” katliamının acısı tazeliğini koruyor

21 Ocak 2024 06:09 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 06:12

Bakü Şehitler Hiyabanı’na akın eden ülkenin farklı bölgelerinden gelenler, şehitler için dua etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşi Mihriban Aliyeva ile Şehitler Hiyabanı’nı ziyaret ederek Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk bıraktı. Tarihe “Kanlı Ocak” adıyla geçen katliamın acısı, aradan 34 yıl geçmiş olmasına rağmen bütün Azerbaycanlıların hafızasında tazeliğini koruyor. Azerbaycan’da aynı zamanda bir kahramanlık destanı olarak da hafızalara kazınan Kanlı Ocak olayları, 70 sene süren eski Sovyet esaretinden sonra bağımsızlığın kazanılmasında dönüm noktası kabul ediliyor.

Katliamın tanıklarından 68 yaşındaki Nizami Rızaşuvari “KGB’nin nezarethanesinde yedi gün işkence gördüm. Belgelerin yerini ve diğer aktivistlerin isimlerini söylememi istediler. En ağır işkencelere maruz kaldım. Bütün dişlerimi söktüler. Kafama aldığım darbeler sebebiyle sol gözüm görme melekesini kaybetti. Bir hafta sonra beni bıraktılar. Eve döndüğümde babamın aldığı darbeler sebebiyle hayatını kaybettiğini öğrendim” diyerek yaşadığı acıları paylaştı.