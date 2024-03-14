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Karadağ'da deprem oldu! 5,4 ile sallandılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Karadağ&#039;da deprem oldu! 5,4 ile sallandılar
Karadağ, Deprem, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Son deprem haberi Karadağ'dan geldi. Niksic kenti yakınlarında yerel saatle 04.06'da meydana gelen depremin büyüklüğü 5,4 olarak duyuruldu. Deprem Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da hissedildi, işte son gelişmeler...

Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında yerel saatle 04.06 sularında deprem oldu. 

5,4 İLE SALLANDILAR

Karadağ Hidrometeoroloji ve Sismoloji Kurumu, merkez üssü Niksic'in 32 kilometre kuzeybatısı, Bosna Hersek sınırı yakınındaki Pluzine bölgesi olan depremin büyüklüğünün 5,4 olduğunu açıkladı.

CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YOK

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi.

KOMŞU ÜLKELER DE HİSSETTİ

Depremin Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da hissedildiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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