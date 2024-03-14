Karadağ'da deprem oldu! 5,4 ile sallandılar

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Mart 2024 07:16 - Güncelleme: 14 Mart 2024 07:22 - Güncelleme:

Karadağ, Deprem, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Son deprem haberi Karadağ'dan geldi. Niksic kenti yakınlarında yerel saatle 04.06'da meydana gelen depremin büyüklüğü 5,4 olarak duyuruldu. Deprem Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da hissedildi, işte son gelişmeler...