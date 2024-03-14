Karadağ'da deprem oldu! 5,4 ile sallandılar
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Son deprem haberi Karadağ'dan geldi. Niksic kenti yakınlarında yerel saatle 04.06'da meydana gelen depremin büyüklüğü 5,4 olarak duyuruldu. Deprem Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da hissedildi, işte son gelişmeler...
Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında yerel saatle 04.06 sularında deprem oldu.
5,4 İLE SALLANDILAR
Karadağ Hidrometeoroloji ve Sismoloji Kurumu, merkez üssü Niksic'in 32 kilometre kuzeybatısı, Bosna Hersek sınırı yakınındaki Pluzine bölgesi olan depremin büyüklüğünün 5,4 olduğunu açıkladı.
CAN VE MAL KAYBINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YOK
Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi.
KOMŞU ÜLKELER DE HİSSETTİ
Depremin Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da hissedildiği belirtildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı