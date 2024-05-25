Kassam Tugayları çağrı yaptı... İsrailli binlerce protestocu "Netanyahu istifa" sloganlarıyla sokaklara döküldü

Gazze'de 3 İsrailli esirin daha cesedine ulaşılmasının ardından İsrail'de sular durulmuyor. İsrailli esirlerin ailelerine çağrı yapan Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, esirlerin İsrail'in saldırısı nedeniyle öldüğünü açıkladı. İsrailli esirlerin aileleri başta olmak üzere binlerce protestocu Tel Aviv sokaklarını doldurdu. Göstericiler "Netanyahu istifa" sloganları attı.

Gazze'de ateşkes taleplerini reddederek binlerce masum Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail, 7 Ekim'de Hamas tarafından esir alınan İsraillileri de öldürüyor. Gazze'de 3 esirin cesedine daha ulaşılmasının ardından İsrail'de tansiyon giderek yükseliyor.

KASSAM'DAN ÇAĞRI: "ESİRLERİ NETANYAHU ÖLDÜRÜYOR"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ölen İsrailli esirlerin görüntülerini paylaştı. "Ordunuz, Netanyahu'nun talimatıyla esirlerin onurunu ölüyken de diriyken de ayaklar altına aldı." başlıklı bir video yayınlayan Kassam Tugayları esirlerin ailelerine, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, ordusu ve Savaş Kabinesi, vatandaşlarınızı esaret altında böyle öldürüyor." ifadesiyle seslendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen esirlerin enkaz altında ya da toz içinde öldüğü anların fotoğrafları verilen videoda, "İsimlerini Netanyahu'ya ve hükümetine sorun, size söyleyeceklerdir, onlar çok iyi biliyor." denildi.

Esirlerin İsrail bombardımanlarında öldüklerine işaret edilerek, "Onları bu şekilde geri döndürecekler." ifadesi kullanıldı.

İSRİALLİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail bombardımanında ölen esirlerin fotoğraflarını yayınlamasının ardından esirlerin aileleri Tel Aviv'de sokaklara döküldü.

Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle bu cumartesi de gösteri düzenledi. Başkent Tel Aviv'de toplanan yüzlerce gösterici, ellerinde İsrail bayrakları ve Netanyahu karşıtı dövizler taşıdı.

Esirlerin evlerine dönmesinin tek yolunun savaşın sona ermesi olduğu ve yapılan son kamuoyu yoklamasında da İsraillilerin çoğunun savaşın bitmesini desteklediği ifade edildi.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine, "halkın sesini dinleyin, zira onlara vekaleten yönetim koltuğunda oturuyorsunuz." diye seslenildi.

Bir esir yakını ise basın toplantısında, "Hükümet, Hamas ile şimdi anlaşma yapmazsa, esirler evlerine dönmeden savaş bitecek ve onları sonsuza kadar kaybedeceğiz. İsrailliler, her şeyden önce esirlerin evlerine döndüğünü görmek istiyor. Tarih her birinizi yargılayacak. Onları (esirleri) ihmal etme suçuna ortak olmayın ve sevdiklerimizin canlarını kurtarmayı ve buraya getirmeyi seçin." diye konuştu.