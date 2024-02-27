Katil İsrail çocuklarını öldürdü! Filistinli baba naaşları köpeklere yem olmasın diye canını tehlikeye attı

Katil İsrail'in öldürdüğü çocuklarının naaşları köpeklere yem olmasın diye Filistinli baba canını tehlikeye attı. Filistinli baba Nasır el-Ağa İsrail keskin nişancılarına rağmen canını tehlikeye atarak çocuklarının naaşlarını bulundukları yerden aldı.

İsrail'in dünyanın gözünün önünde katliam yaptığı Gazze'de yürek sızlatan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Bugüne kadar 30 bin Filistinlinin soykırıma maruz kaldığı Gazze'de Filistinli bir babanın çocuklarının naaşları için verdiği mücadele duygulandırdı. Filistinli baba Nasır el-Ağa, İsrail'in öldürdüğü çocuklarının naaşlarını köpeklere yedirmemek için canını hiçe saydı.

ÇOCUKLARI KARDEŞİ YEĞENLERİ İSRAİL'İN SALDIRISINDA ÖLDÜ

Filistinli Ağa'nın çocukları, kardeşi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, Han Yunus'taki Salahaddin Caddesi'nde İsrail tankları tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü.

CESETLERİNİ KÖPEKLERE YEM ETMEDİ

Ağa, çocukları ve akrabalarının cesetlerinin sokakta kalmaması ve diğer canlılara yem olmaması için harekete geçti. Akrabalarıyla sabahın ilk saatlerinde yola çıkan Ağa, Salahaddin Caddesi'ne ulaştı.

İsrail güçlerinin ve keskin nişancıların saldırı tehdidine rağmen cesetleri oldukları yerden almayı başaran Ağa ve beraberindekiler, defin öncesi naaşları Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine götürdü.

İSRAİL ÖNCE İZİN VERDİ SONRA VURDU

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Ağa, Salahaddin Caddesi'nde konuşlanan İsrail tanklarının önce vatandaşların geçmesine izin verdiğini sonrasında ise caddeyi geçtikleri sırada peş peşe ateş açarak 11 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

CESETLERİNİ KÖPEKLERE YEM EDEMEZDİM

"Çocuklarımın cesetlerini kedi ve köpeklere yem edemezdim. Büyük risk alarak onları oldukları yerden almak zorunda kaldım." diyen Ağa, Han Yunus'ta hareket eden her şeyin öldürüldüğünü kaydetti ve durumu "çok zor" olarak nitelendirdi.

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.