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    Katliam gibi kaza! Brezilya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 25 ölü

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Feci kaza Brezilya'da yaşandı. Turist otobüsü, karşı yönden gelen kamyon ile çarpıştı. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

    Katliam gibi kaza! Brezilya&#039;da otobüs ile kamyon çarpıştı: 25 ölü
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Brezilya'da turist otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

    TURİST OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI

    Bahia eyaletine bağlı Guarajuba kentinden yola çıkan turist otobüsü, BR 324 Otoyolu'nda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

    Katliam gibi kaza! Brezilya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 25 ölü

    25 KİŞİ ÖLDÜ

    Kazada, 25 kişi olay yerinde can verdi, 5 kişi de yaralandı. Bahia Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada ölenlerin çoğunluğunun turist olduğu belirtilerek, olaydan büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.

    Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

    BrezilyaKaza
    Haberler > Dünya > Katliam gibi kaza! Brezilya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 25 ölü
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