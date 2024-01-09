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Katliam gibi kaza! Brezilya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 25 ölü
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Sevda Altunbaş
Feci kaza Brezilya'da yaşandı. Turist otobüsü, karşı yönden gelen kamyon ile çarpıştı. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'da turist otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
TURİST OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI
Bahia eyaletine bağlı Guarajuba kentinden yola çıkan turist otobüsü, BR 324 Otoyolu'nda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
25 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada, 25 kişi olay yerinde can verdi, 5 kişi de yaralandı. Bahia Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada ölenlerin çoğunluğunun turist olduğu belirtilerek, olaydan büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.