Katliam gibi kaza! Brezilya'da otobüs ile kamyon çarpıştı: 25 ölü

9 Ocak 2024 07:31 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 07:49

Brezilya'da turist otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

TURİST OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI

Bahia eyaletine bağlı Guarajuba kentinden yola çıkan turist otobüsü, BR 324 Otoyolu'nda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

25 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada, 25 kişi olay yerinde can verdi, 5 kişi de yaralandı. Bahia Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada ölenlerin çoğunluğunun turist olduğu belirtilerek, olaydan büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.