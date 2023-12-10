Katliamı seyretmek için ABD'den geldiler! Bomba üstüne gülerek mesaj yazdılar

10 Aralık 2023 18:58 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 19:05

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Hamas'ın saldırılarını öne süren İsrail 2 aydır Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor. Topyekün abluka altına alınan Gazze'de sivil ayrımı gözetmeyen işgal güçleri hedeflerini bombalamayı sürdürüyor. Bölgede gerilim hız kesmeden devam ederken İsrail’in Nahal Oz kasabası yakınlarında bir noktaya yaklaşık on kadar obüsün konuşlandığı ve aralıklarla Gazze’ye atış yaptıkları görüldü.

SİYONİSTLER KATLİAMI SEYRETMEN İÇİN ABD'DEN GELDİ

Bir grup sivil kıyafetli kişilerin dizili olan obüs mermilerinin üzerine yazılar yazdığı gözlemlendi. Gruptan ismini vermek istemeyen bir kişi, ABD’den İsrail’i ziyarete gelen bir Yahudi olduğunu ve mermilerden birinin üzerine ABD’deki memleketinin adını yazdığını söyledi.

BOMBALARIN ÜSTÜNE "SAYGILARIMIZLA" NOTU DÜŞTÜ

Aynı kişi gruptaki arkadaşlarından bazılarının mermilerin üzerine "saygılarımızla" ifadesini yazdığını, bazılarının ise kendisi gibi ABD’deki memleketlerinin ismini yazdığını belirtti.

GAZZE BOMBARDIMAN ALTINDA

Öte yandan İsrail ordusunun sınırın farklı noktalarından apaçi helikopterleri ve savaş uçaklarıyla Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ettiği görüldü. Gazze’nin Şucaiye ve Cibaliye bölgelerinden dumanlar yükseldi.

İsrail askerlerinin de Gazze sınırı boyunca zırhlı araçlarla ve ciplerle hareket halinde olduğu gözlemlendi. Bazı noktalarda askerlerin gözetleme İHA’ları uçurduğu da görüldü.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İSRAİL GAZZE'DE 7 BİN 700 ÇOCUĞU KATLETTİ

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

'İNSANİ ARA'DA 81 İSRAİLLİYE KARŞILIK 240 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER BATI ŞERİA VE KUDÜS'TE 275 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.