Katar'dan sert çıkış! 'Gazze, uluslararası toplumun çifte standardını gözler önüne serdi'
Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları devam ederken İsrail ile Hamas arasında arabulucu rolü üstlenen Katar'dan çifte standart mesajı geldi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Gazze'de yaşananların uluslararası toplumun çifte standardını ortaya koyduğunu söyledi.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de yaşananların uluslararası toplumun çifte standardını ortaya koyduğunu söyleyerek, ülkesinin ateşkes sağlama çabalarının sürdüğünü belirtti.
"ÇİFTE STANDARTLARI AÇIKÇA ORTAYA KOYDU"
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Bakan Al Sani, başkent Doha'da "Ortak Bir Gelecek İnşa Etmeye Doğru" temasıyla düzenlenen ve iki gün sürecek 21. Doha Forumu'nun açılışında konuştu.
Al Sani, "(Gazze'deki) Mevcut kriz, Doğu ile Batı arasındaki ve birbirini takip eden nesiller arasındaki uçurumun boyutunu ve uluslararası toplumdaki çifte standartları açıkça ortaya koydu.” ifadelerini kullandı.
ARABULUCULUK ROLÜNÜ VURGULADI
Katarlı Bakan, ülkesinin çatışmaların çözümünde arabuluculuğun önemine inanarak bunu başarmak için çaba harcadığını dile getirdi. Forumda "uluslararası ilişkiler ve güvenlik, siber güvenlik ve yapay zeka, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik" konularının yanı sıra Gazze'deki durum, enerji güvenliği ve gıda güvenliğinin de aralarında bulunduğu güncel konular tartışılacak.