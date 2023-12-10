Biden'dan İsrail'e tank mermisi satışına onay

10 Aralık 2023 09:20 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 11:15

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar

Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na İsrail'in cevabı işgal ile oldu. Hastaneler ve okullar dahil olmak üzere sivillerin yaşadığı birçok alanı kan gölüne çeviren işgalci ordu, şu ana kadar 17 bin 700 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. İsrail'in katliamlarına en büyük desteği ise ABD verdi. İsrail, geçtiğimiz günlerde ABD'nin 200 uçak dolusu askeri teçhizat gönderdiğini açıklamıştı.

BİDEN, KONGREYİ BEKLEMEDİ

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, ABD Kongresi’nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak İsrail'e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın tank mermilerinin İsrail'e derhal teslim edilmesi için Silah İhracatı Kontrol Yasası’ndaki acil durum yetkisini kullandığı belirtilerek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın tank mermilerinin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda İsrail'e derhal sağlanması gerektiği konusunda kongreye ayrıntılı gerekçeler sunduğu ifade edildi. Tank mermilerinin satışının ABD ordusu envanterinden yapılacağı belirtilen açıklamada, satışın ABD'nin savunması üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı aktarıldı.

NETANYAHU'NUN DANIŞMANINDAN SKANDAL SAVUNMA

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yaklaşık 700 Filistinli erkeği kelepçeli, gözleri bağlı ve yarı çıplak halde alıkoydu. Görüntülerde Filistinli erkeklerin iç çamaşırlarına kadar soyulduğu ve askeri kamyonlara taşındığı anlar yer aldı. İsrail'in skandal hamlesini savunan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Mark Regev, "Burası Ortadoğu ve hava oldukça sıcak. Güneşli günlerde gömleğinizi çıkarmanızın istenmesi hoş olmayabilir ama dünyanın sonu değil" diye konuştu.

İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşında yaşanan gelişmeler

10:59 BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı"

10:50 İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri çatışmaların devam ettiği Gazze'de ölen İsrailli asker ve subay sayısının 425'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla yaralı askerin hastanelere götürüldüğü bildirildi.

07:56 İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir eve düzenlediği saldırıda 10 sivil öldürüldü

06:22 İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi yaraladı

02:39 İsrailli keskin nişancılar, Gazze'de ilaç temin etmeye çalışan sağlık yetkilisini yaraladı

01:45 Hamas, Yemen'deki İran destekli Husilerin "Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden gemilerin geçişini engelleme" tehdidini memnuniyetle karşıladı

01:24 İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula baskın düzenledi