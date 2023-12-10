İsrail ordusu Gazze'de ağır hasarlar alıyor: Ölen ve engelli kalan asker sayısını açıkladılar

10 Aralık 2023 10:56 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 11:04

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na İsrail'in cevabı işgal ile oldu. Hastaneler ve okullar dahil olmak üzere sivillerin yaşadığı birçok alanı kan gölüne çeviren işgalci ordu, şu ana kadar 17 bin 700 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ancak özellikle 27 Ekim'de başlayan kara harekatı İsrail için şu ana kadar tam bir hemizet oldu.

İsrail'in, Gazze Şeridi saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla İsrail askerinin yaralandığı, bunlardan 2 bininin sakat kaldığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde, hastanelere 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla yaralı askerin getirildiği ifade edildi.

2 BİN ASKER ENGELLİ KALDI

Savunma Bakanlığı verilerine göre, iki ayda 2 bin askerin resmi olarak engelli tanındığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi Başkanı Limor Luria, gazeteye yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını, hastanelere gelen yaralılardan yüzde 58'inden fazlasının el ve ayaklarında ciddi yaralanmalar mevcut olduğunu, bazılarına ampütasyon gerektiğini belirtti.

Yaralanmaların yüzde 12'sinin dalak, böbrek gibi iç organları ile baş ve göz yaralanmalarından oluştuğunu aktaran Luria, yüzde 7'sinin de psikolojik travmalar yaşadığını ayrıca her yaralının ilerde travmalar yaşayacağı dikkate alınarak da bu sayının gittikçe artacağını ekledi.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısını 425 olarak duyurmuştu.

7 EKİM SONRASI İŞGALDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahının sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.