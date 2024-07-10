Kavrulan sadece Türkiye değil! İtalya'nın 7 kentine 'kırmızı' uyarı

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye kadar Avrupa'nın güneyinde de etkili oluyor. Yurdumuzda termometreler yer yer 40'lı dereceleri gösterirken, İtalya'da da alarm verildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yarından itibaren etkisini artırması beklenen Afrika sıcaklarına ilişkin uyarı yayımladı. Uyarıda özellikle 7 kent işaret edildi.

UYARI HERKESİ KAPSIYOR

Yarın için 'kırmızı' uyarı alan kentler başkent Roma, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti ve Trieste oldu. Söz konusu uyarının, sadece zayıf ve savunmasız kişiler için değil herkesi kapsadığı belirtildi.

Basında yer alan haberlerde Afrika kaynaklı yüksek sıcaklıkların ülke genelinde 10 gün boyunca etkili olabileceği belirtildi ve aşırı sıcak havaların Sicilya ve Sardinya adalarında 43 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.