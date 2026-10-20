Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un geçtiğimiz gün beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, 42 yaşındaki liderin bir giyim ve ayakkabı sergisini ziyaret ettiğini gösteren fotoğraflar yayımladı. İddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, Kim Jong-un'un güncel sağlık durumuna ilişkin belirsizlikler sürüyor.

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ABD’de yaşayan Çinli muhalif Wanjun Xie, Kim Jong-un’un ağır bir beyin kanaması geçirdiğini, komaya girdiğini ve Çin’den gönderilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybettiğini öne sürmüş, söz konusu iddialar ise uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Söz konusu iddiaların yayılması üzerine, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong-un'un 19 Ekim Pazartesi günü başkent Pyongyang'da düzenlenen 2026 Ulusal Giyim ve Ayakkabı Sergisi'ni ziyaret ettiğini duyurdu.

KCNA’da yayımlanan fotoğraflarda 42 yaşındaki liderin sergi alanında dolaştığı, çocuk ayakkabılarını incelediği ve kadın kıyafetlerine baktığı görüldü. Kim Jong-un'a sergi ziyaretinde eşi Ri Sol-ju ile kızı Kim Ju-ae'nin de eşlik ettiği bildirildi. Son yıllarda babasıyla birlikte askeri törenlerde ve resmi etkinliklerde sık sık görüntülenen Ju-ae'nin bu ziyarette de yer alması dikkat çekti.

Kim Jong-un'un komaya girip öldüğü iddiası gündemi salladı: Kuzey Kore’den fotoğraflı cevap

Söz konusu görüntüler, Kim Jong-un’un hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların yayılmasından kısa süre sonra kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak fotoğrafların tam olarak ne zaman çekildiği bilinmiyor.

KUZEY KORELİ LİDERİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Kim Jong-un’un öldüğüne ilişkin söylentileri gündeme taşıyan Wanjun Xie, Kuzey Kore liderinin beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiğini ve Çin’den gelen doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadığını iddia etmişti.

Xie ayrıca Çin’in muhtemel bir iktidar krizi nedeniyle Kuzey Kore’ye 9 bin asker gönderdiğini öne sürmüştü. Ancak bu iddiaları destekleyen bağımsız olarak doğrulanmış herhangi bir kanıt ortaya konulmadı. Öte yandan söylentiler, Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo Jong’un yönetimi devralabileceği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kim Jong-un'un komaya girip öldüğü iddiası gündemi salladı: Kuzey Kore’den fotoğraflı cevap

SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan Kuzey Kore liderinin sağlık durumu uzun süredir uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, 30 Eylül’de milletvekillerine Kim Jong-un’un yaklaşık 140 kilogram ağırlığında olduğunu ve aşırı kilosu nedeniyle kalp ve damar hastalıkları açısından risk taşıdığını bildirmişti. Kurum, buna karşın liderin sağlık durumunda ciddi bir sorun tespit etmediğini açıklamıştı.

Kim Jong-un'un komaya girip öldüğü iddiası gündemi salladı: Kuzey Kore’den fotoğraflı cevap

Yayımlanan son fotoğraflar, Kim Jong-un’un hayatını kaybettiği yönündeki söylentilere karşı bir cevap olarak değerlendirilse de görüntülerin çekim tarihi ve liderin güncel sağlık durumuna ilişkin belirsizlikler sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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