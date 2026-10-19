Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında şoke eden iddia! Apar topar Çin'e götürüldü

Yabancı basın duyurdu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un hastanelik oldu. Beyin kanaması geçirdiği öne sürülen Kim Jong-un’un tedavi için Çin'e götürüldüğü ve durumunun ağır olduğu aktarıldı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin iddialar gündeme geldi. İngiliz gazetesi The Sun, Kim Jong-un’un beyin kanaması geçirdiğini ve komaya girdiğini yazdı. Haberde, ciddi sağlık sorunları yaşayan liderin, Pyongyang’daki sağlık imkânlarının yetersiz kalması nedeniyle acil tedavi için Çin’in başkenti Pekin’deki Peking Union Medical College Hastanesi’ne götürüldüğü belirtildi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

EN SON 11 EKİM’DE GÖRÜNTÜLENDİ

Kim Jong-un, 11 Ekim’de Pyongyang’daki bir savunma müzesini ziyaret etti. Kuzey Kore devlet medyası, ziyarete ait fotoğrafları 13 Ekim’de yayımladı.

BENZER İDDİALAR 2020’DE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kim Jong-un’un sağlık durumuyla ilgili benzer söylentiler daha önce de ortaya atılmıştı. 2020’de bir süre kamuoyu önüne çıkmaması üzerine öldüğü veya komaya girdiği öne sürülmüş, ancak lider daha sonra yeniden görüntülenmişti.

Kim Jong-un’un sağlık durumuna ilişkin iddialar henüz doğrulanmadı. Kuzey Kore ve Çin makamlarından konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

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