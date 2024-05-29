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Kim Jong-Un'dan Aliyev'e tebrik mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kim Jong-Un&#039;dan Aliyev&#039;e tebrik mesajı
Kuzey Kore, Azerbaycan, Kim Jong-Un, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e tebrik mesajı gönderdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Azerbaycan'da dün kutlanan 28 Mayıs Bağımsızlık Günü nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e tebrik mesajı gönderdi.

ALİYEV'E BAŞARILAR DİLEDİ 

Mesajında Azerbaycan halkının ve hükümetinin Bağımsızlık Günü’nü kutlayan Kim, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da gelişeceğine dair inancını dile getirdi. Kuzey Kore lideri Kim, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik çalışmalarında Aliyev’e başarılar diledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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