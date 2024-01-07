Kızıldeniz krizi sonucu rotalar değişti! Gemiler Afrika'nın çevresinden dolanıyor

7 Ocak 2024 17:38 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 17:40

Kızıldeniz'deki tarafların çatışmaları tırmandırması sonucunda, Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e ulaşmayı planlayan ticaret gemileri rota değiştirmeye başladı.

Kasım ayından bu yana iki düzine gemiye düzenlenen saldırılar sonucunda nakliye şirketleri, Kızıldeniz güzergahını kullanmaktan çekiniyor. Fabrikalar, mağazalar, otomobil bayileri ve diğer işletmeler için dünyanın en yoğun ticaret yollarından olan Kızıldeniz'den mal taşıyan nakliye şirketleri, çok kritik bir kararla karşı karşıya geldi.

Yemen'deki Husi milislerinin saldırılarını göze alabilen gemiler Kızıldeniz'den geçebilirken birçok nakliye firması, Afrika çevresinde fazladan 20-25 gün seyir ederek çok daha fazla yakıt tüketmek zorunda kalıyor. Her iki seçeneğin de maliyetleri artırması sonucu tüketicilerin satın aldıkları malların daha yüksek fiyatları karşılaşabileceği belirtiliyor.

Sipariş ve tedarik zinciri yönetimine odaklanan ABD merkezli Flexport şirketinin sitesindeki güncel gemi trafiğine göre, Kızıldeniz'den geçmesi planlanan konteyner gemilerinin yüzde 95'i (448 gemi) şu anda Afrika'nın güney ucu olan Ümit Burnu'ndan geçiyor.