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    Kızıldeniz krizi sonucu rotalar değişti! Gemiler Afrika'nın çevresinden dolanıyor

    Yemen'de İran destekli Husilerin saldırıları sonucunda Kızıldeniz'de kriz gitgide büyüyor... Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi'nin, İsrail limanlarına giden bütün gemilere saldıracağını açıkladıktan sonra bölgede tansiyon yükselmiş, Kızıldeniz'deki gemi ticareti sekteye uğramıştı. Büyük denizcilik firmaları ise rotalarını değiştirerek daha uzun fakat daha güvenli olan Afrika'nın çevresini tercih etmeye başladı.

    Kızıldeniz krizi sonucu rotalar değişti! Gemiler Afrika&#039;nın çevresinden dolanıyor
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kızıldeniz'deki tarafların çatışmaları tırmandırması sonucunda, Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e ulaşmayı planlayan ticaret gemileri rota değiştirmeye başladı.

    Kasım ayından bu yana iki düzine gemiye düzenlenen saldırılar sonucunda nakliye şirketleri, Kızıldeniz güzergahını kullanmaktan çekiniyor. Fabrikalar, mağazalar, otomobil bayileri ve diğer işletmeler için dünyanın en yoğun ticaret yollarından olan Kızıldeniz'den mal taşıyan nakliye şirketleri, çok kritik bir kararla karşı karşıya geldi.

    Kızıldeniz krizi sonucu rotalar değişti! Gemiler Afrika'nın çevresinden dolanıyor

    Yemen'deki Husi milislerinin saldırılarını göze alabilen gemiler Kızıldeniz'den geçebilirken birçok nakliye firması, Afrika çevresinde fazladan 20-25 gün seyir ederek çok daha fazla yakıt tüketmek zorunda kalıyor. Her iki seçeneğin de maliyetleri artırması sonucu tüketicilerin satın aldıkları malların daha yüksek fiyatları karşılaşabileceği belirtiliyor.

    Sipariş ve tedarik zinciri yönetimine odaklanan ABD merkezli Flexport şirketinin sitesindeki güncel gemi trafiğine göre, Kızıldeniz'den geçmesi planlanan konteyner gemilerinin yüzde 95'i (448 gemi) şu anda Afrika'nın güney ucu olan Ümit Burnu'ndan geçiyor.

    Kızıldeniz krizi sonucu rotalar değişti! Gemiler Afrika'nın çevresinden dolanıyor

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Husi
    Haberler > Dünya > Kızıldeniz krizi sonucu rotalar değişti! Gemiler Afrika'nın çevresinden dolanıyor
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