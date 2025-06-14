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Kızıldeniz ve Basra Körfezi alarma geçti: Savaş Avrupa'ya taşınıyor! Üç ülke hedefte

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kızıldeniz ve Basra Körfezi alarma geçti: Savaş Avrupa&#039;ya taşınıyor! Üç ülke hedefte
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran’dan Fransa, İngiltere ve ABD’ye yönelik sert uyarı geldi. Üst düzey bir İranlı askeri yetkili, İsrail’e destek veren ülkelerin doğrudan hedef alınacağını duyurdu.

İran’ın yarı resmi Mehr haber ajansına konuşan üst düzey bir askeri yetkili, Tahran yönetiminin İsrail’e karşı yürüttüğü askeri operasyonları genişletme ihtimaline karşı ABD, Fransa ve İngiltere’yi açık şekilde uyardığını bildirdi.

Yetkili, bu üç ülkenin İsrail’e verdiği desteğin ciddi sonuçları olacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarını engellemeye katılan her ülke, İran tarafından hedef alınacaktır."

İran’dan Fransa, İngiltere ve ABD’ye yönelik sert uyarı geldi. Üst düzey bir İranlı askeri yetkili, İsrail’e destek veren ülkelerin doğrudan hedef alınacağını duyurdu.
İran’dan Fransa, İngiltere ve ABD’ye yönelik sert uyarı geldi. Üst düzey bir İranlı askeri yetkili, İsrail’e destek veren ülkelerin doğrudan hedef alınacağını duyurdu.

ASKERİ ÜSLER, GEMİLER VE STRATEJİK BÖLGELER RİSKTE

Açıklamada, yalnızca siyasi ya da diplomatik destek verenlerin değil, doğrudan müdahale edenlerin de askeri hedef hâline geleceği bildirildi. Yetkili, "Bu ülkeler, bölgedeki tüm askeri üsleriyle birlikte, Basra Körfezi ve Kızıldeniz’deki gemi ve deniz araçlarının hedef alınması tehdidiyle karşı karşıyadır" dedi.

NATANZ'DAKİ YÜZEY TESİSİ VURULDU, YERALTI SİSTEMİ KORUNDU

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise İran’ın Natanz bölgesindeki yer üstü zenginleştirme tesisinin ciddi şekilde hasar gördüğünü bildirdi. Ancak yer altındaki gelişmiş santrifüjlerin bulunduğu alanların korunmuş olabileceği ihtimaller arasında.

UAEA MÜFETTİŞLERİ ÇEKİLDİ

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, tesislerde görev yapan denetçilerin güvenlik gerekçesiyle bölgeden çekildiğini açıkladı.

NÜKLEER YARIŞ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Jim Walsh, İsrail’in saldırısının İran içindeki nükleer silah yanlısı çevreleri cesaretlendirebileceğini belirterek, "Siyasi momentum bomba savunucularına kayacak" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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