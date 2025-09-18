Kolombiya'da hapishanede isyan! 5 mahkum öldü, çok sayıda yaralı var

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey, basına yaptığı açıklamada, Funza şehrindeki hapishanede birkaç mahkumun şilte ve yatakları ateşe vererek isyan çıkardığını bildirdi.

5 MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ

Güvenlik güçleri ve itfaiyenin olaylara derhal müdahale ettiğini belirten Emilio, "Olaydan saatler sonra, diğer tutuklular solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Şu ana kadar 5 mahkum hayatını kaybetti. İtfaiyeden aldığımız bilgilere göre 7 mahkumun hastanede tedavisi devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Vali Emilio Rey, isyanın nedeninin araştırılması için başsavcılığın soruşturma başlatacağını duyururken, polis hapishane çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.