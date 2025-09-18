Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı! Son bir haftada iki kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı! Son bir haftada iki kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'da sivrisinekler aracılığıyla insanlara ve hayvanlara bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle alarma geçildi. Son bir haftada 8 yeni vaka tespit edilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle alarmda...  Virüs, hastalarda ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik, mide bulantısı, döküntü gibi şikayetlere yol açabilirken, merkezi sinir sistemine ulaştığı takdirde daha ciddi durumlara yol açabilir.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan 17 Eylül'e kadar ülkede toplam 83 Batı Nil virüsü vakasının kayda geçtiği bildirildi.

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü alarmı! Son bir haftada iki kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

SON BİR HAFTADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, son bir haftada 8 yeni vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeni vakaların görülmesinin beklenen bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, sivrisineklere karşı kişisel koruma önlemlerinin uygulanması istendi.

