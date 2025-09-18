Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrailli Bakan Smotrich'den skandal ifadeler! ''Gazze'yi ABD ile paylaşacağız''

İsrailli Bakan Smotrich'den skandal ifadeler! ''Gazze'yi ABD ile paylaşacağız''

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrailli Bakan Smotrich&#039;den skandal ifadeler! &#039;&#039;Gazze&#039;yi ABD ile paylaşacağız&#039;&#039;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze Şeridi'nin tamamının işgal ve ilhak edilmesini savunan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail saldırılarında 65 binden fazla Filistinlinin katledildiği Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını ve bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Smotrich, Emlak Merkezi Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nde Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim kurulup kurulmayacağına ilişkin soruyu cevapladı.

''BU GANİMETİ AMERİKALILARLA PAYLAŞACAĞIZ''

Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını vurgulayan Smotrich, savaşı bitirdiklerinde bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarına işaret ederek, "Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan Smotrich'den skandal ifadeler! ''Gazze'yi ABD ile paylaşacağız'' - 1. Resim

KAN DONDURAN ''İŞ PLANI''

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında "profesyoneller tarafından hazırlanmış" bir iş planı olduğunu, Gazze'de yıkım safhasını tamamladıklarını ve şimdi sırada yeni yapıların inşa aşamasına geçilmesi gerektiğini savundu.

SMOTRICH, GAZZE'NİN İSRAİL'E İLHAKINI SAVUNUYOR

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Gazze Şeridi'nin saldırıların sona ermesinin ardından İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savunuyor.

İsrailli Bakan Smotrich'den skandal ifadeler! ''Gazze'yi ABD ile paylaşacağız'' - 2. Resim

İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmek zorunda kaldığı 2005'te boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşimlerini bölgede yeniden inşa edeceklerini birçok kez öne süren Smotrich, bunu gerçekleştirmeye çok yakın olduklarını dile getirmişti.

Smotrich, "Gazze'yi bir Arap ülkesinden diğerine devretmek için bu bedelleri feda etmedik. Gazze, İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." yorumunda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 6 maçta 19 gol300 milyar liralık kazanç! BES havuzuna altın dopingi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'in Gazze'deki katliamı sürüyor! 99 Filistinli daha hayatını kaybetti - DünyaGazze'deki katliam sürüyor! 99 Filistinli daha hayatını kaybettiCharlie Kirk paylaşımları dikkat çekmişti! Komedyen Jimmy Kimmel'ın programı yayından kaldırıldı - DünyaPaylaşımları dikkat çekmişti! Ünlü TV programı yayından kaldırıldıDünya Meteoroloji Örgütü'nden su kaynaklarıyla ilgili korkutan rapor - DünyaSu kaynaklarıyla ilgili korkutan raporABD'de silahlı saldırı! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralı - DünyaABD'de silahlı saldırı! 3 polis öldü, 2 polis ağır yaralıTrump, kral sofrasında! Windsor Kalesi’nde İngiltere-ABD zirvesi - DünyaTrump, kral sofrasında! Windsor'da İngiltere-ABD zirvesiDürziler İsrail dışında kimsenin elini sıkmıyor! ABD'nin barış reçetesini de yırttılar - DünyaDürziler İsrail dışında kimsenin elini sıkmıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...