Yılda 11 milyon kişi canından oluyor, sağlıklı insanları dahi buluyor! Sepsis'e dair çarpıcı detaylar

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu, bakteri, virüs, mantar veya parazitlerin yol açtığı enfeksiyonlara karşı vücudun aşırı ve kontrolsüz bağışıklık tepkisiyle gelişen sepsisin, erken fark edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

HER YIL 11 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, her yıl dünya genelinde yaklaşık 11 milyon kişinin ölümüne yol açan sepsis, hızla ilerleyen en tehlikeli enfeksiyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hraoğlu, 15 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla uyarılarda bulundu.

Hraloğlu, sağlıklı görünen bir kişinin bile sepsis nedeniyle kısa sürede hayati tehlike altına girebileceğini kaydetti.

SEPSİS NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Sepsisin bakteri, virüs, mantar ya da parazitlerin yol açtığı enfeksiyonlara karşı vücudun aşırı ve kontrolsüz bağışıklık tepkisiyle geliştiğini aktaran Hraloğlu, 'Bu süreç organ yetmezliklerine neden olabilir ve tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. Sepsisin en büyük riski, çok kısa sürede ağırlaşabilmesidir. Sağlıklı görünen bir kişi dahi kısa bir süre içinde hayati tehlike altına girebilir' ifadelerini kullandı.

Hraoğlu, hastalığın, özellikle yaşlılar, bebekler, bağışıklık sistemi zayıf ve kronik hastalığı bulunan kişilerde daha yüksek risk taşırken, yoğun bakımda yatan hastaların da sepsis açısından savunmasız olduğuna işaret etti.

Sepsisin belirtilerinin diğer enfeksiyonlarla karıştırılabileceğini belirten Hraoğlu, 'Yüksek ateş, hızlı nabız, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı ve şiddetli halsizlik sepsis açısından dikkatle değerlendirilmelidir.' değerlendirmesini yaptı.

Hraoğlu, tedavide antibiyotik ve yoğun bakım desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Hastalıktan korunmanın en etkili yaklaşım olduğuna dikkati çeken Hraoğlu, hijyen kurallarına uymak, aşı olmak ve enfeksiyon belirtilerini hafife almamak sepsisle mücadelede en güçlü silah olduğunun altını çizdi.

Dünya genelinde sepsisin her yıl yaklaşık 50 milyon kişide görüldüğünü ve 11 milyon kişinin sepsis nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Hraloğlu, bu rakamların hastalığın ciddiyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Dünya Sepsis Günü'nün temel amacının toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Hraloğlu, sağlık çalışanlarının bu konuda eğitimli olmasının da kritik önem taşıdığını kaydetti.