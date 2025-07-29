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Haberler > Sağlık > Ağızdaki saatli bomba! Diş iltihabı yoğun bakımlık edebilir

Ağızdaki saatli bomba! Diş iltihabı yoğun bakımlık edebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ağızdaki saatli bomba! Diş iltihabı yoğun bakımlık edebilir
Sağlık, Diş, Diş Sağlığı, Sepsis, Diş Tedavisi, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dr. İrem Özçelik Kul, diş kökü iltihabının tedavi edilmemesi hâlinde kemik ve sinüs boşluklarına yayılarak ciddi enfeksiyonlara, hatta sepsise neden olabileceğini vurguladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK -Diş ağrısını“geçici” sanmak, büyük sağlık problemlerinin başlangıcı olabilir. İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Endodonti Ana Bilim Dalından Dr. İrem Özçelik Kul, özellikle diş kökü çevresinde gelişen enfeksiyonların, zamanında tedavi edilmediğinde yalnızca ağız sağlığını değil, genel sağlığı da tehdit edebileceğini belirterek, “Diş kökü iltihabı tedavi edilmediğinde enfeksiyon kemiğe kadar yayılabilir. Bu da diş kaybına, sinüs boşluklarına yayılmaya ve sepsis adı verilen ciddi sistemik enfeksiyonlara neden olabilir” dedi.

Diş kökü iltihaplarının kendi kendine iyileşmeyeceğini, bu nedenle sorunu görmezden gelmek yerine, erken dönemde tedbir almanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Dr. Kul, “Tedavi seçenekleri arasında ise kök kanalı tedavisi, kök ucunun cerrahi olarak alınması ve diş çekimi gibi yöntemler yer almaktadır” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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