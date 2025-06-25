Tarihi eserleri manav sepetinde çürümeye terk ettiler

Edirne'de antik kent Hadrianapolis surlarının olduğu alandan 18 yıl önce çıkartılan çömlek ve seramik kırıkları sepetlerde çürümeye terk edildi. Arkeolog ve tarihçi Prof. Dr. Engin Beksaç, "Kalıntıların bu şekilde bırakılması kesinlikle kabul edilemez bir durum." ifadelerini kullandı.

2007 yılında başlayan çalışmalarda kale surlarının kazıları sırasında çıkartılan seramik ve çömlek kalıntıları, boş bir odada manav sepetlerinin içinde çürümeye terk edildi. Kalıntıların bu şekilde bırakıldığını ve o zamanki emeklerin boşa gittiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istedi.

KALE SURLARI AĞAÇLAR ARASINDA KALDI

Çalışmalarda antik kent Hadrianapolis surlarına ait duvarlar, orta bölümdeki sondajda ise Osmanlı dönemine ait veriler elde edilmişti. Edirne Müze Müdürlüğü tarafından 2007 yılında yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan Sur duvarlarının üzerleri de bakımsızlıktan ağaçlar ile kaplandı.

Arkeolog ve tarihçi Prof. Dr. Engin Beksaç, tarihin ortasından fışkıran ve duvarların üzerini örten dallar her yıl temizlenmeye çalışılsa da yapılan çalışmalarda bir sonuca ulaşılmadığını belirtti.

Beksaç, "Kalıntıların bu şekilde bırakılması kesinlikle kabul edilemez bir durum. Edirne'nin Roma döneminden kalma bu tür duvarlar, son derece önemli arkeolojik verilerdir ve büyük bir özenle korunmaları gerekir. Ancak gördüğümüz kadarıyla, bu duvarın yapımında bile birçok tartışma yaşanmış." dedi.

"Normalde, her kazıdan sonra çıkarılan eserler toplanır ve değerlendirilir." diyen Beksaç şu ifadeleri kullandı:

"Müzelik değeri olanlar müzeye kaldırılır veya deponun yolunu tutar. Müzelik değeri olmayanlar ise özel bir yerde gömülerek ortadan kaldırılır. Burada tanık olduğumuz ise düpedüz bir ihmal örneği. Yığın yığın atılmış, sandıklar içinde bırakılmış bu kazı artıkları, kazı etiği açısından hiç de hoş bir görüntü sunmuyor. Bu eserlerin kırık vaziyette çıkması olasıdır, çoğu zaman kazılardan bu şekilde çıkar. Tümlenebilenler bir araya getirilir, müzeye alınır, depolanır veya sergilenir. Ancak sergilenemeyecek durumda olanlar bile öylece ortada bırakılmaz; geleneksel olarak gömülürler. Burada gördüğümüz ise neredeyse 20 sene geçmiş bir kazıdan artakalan, terk edilmiş kalıntılar"