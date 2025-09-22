Kolombiya'da madende göçük altında kalmışlardı! 8 madencinin cansız bedenine ulaşıldı
Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde 11 Eylül'de altın madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 8 madencinin cesedine ulaşıldı.
11 Eylül'de Cauca'ya bağlı Santander de Quilichao kırsalında bir altın madeninde göçük meydana gelmişti. Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
8 MADENCİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Kolombiya basınındaki haberlere göre, iş makineleri ve gönüllülerin günler süren çalışmalarının ardından 8 madencinin cesedi çıkarıldı.
Kuzey Cauca Yerli Konseyleri Derneği, madencilerin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.
