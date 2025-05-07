Kontrolden çıkan uzay aracı Kosmos 482 Türkiye'yi tehdit ediyor! Ne zaman geleceği belli oldu! Hangi bölgelere düşebilir?

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan uzmanlar, 1972 yılında Venüs'e gitmek üzere fırlatılan Sovyet yapımı Kosmos 482 uzay aracının, kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya çarpmaya hazırlandığını açıkladı. İddialara göre aracın Dünya atmosferine yeniden girişi 9 Mayıs ile 10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

1972 yılında Venüs'e gitmek amacıyla fırlatılan Sovyet yapımı Kosmos 482 uzay aracının birkaç gün içinde Dünya’ya çarpması bekleniyor. ABD Uzay Kuvvetleri'ne göre, kontrolsüz şekilde yörüngede dolaşan araç, 9 Mayıs ile 10 Mayıs tarihleri arasında bir gece yarısı Dünya atmosferine girecek. Ancak tam olarak nereye düşeceği halen bir muamma.

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TÜRKİYE RİSK ALTINDA MI?

Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi'nde uydu analisti olarak görev yapan Marco Langbroek, aracın yörüngesine bakıldığında Türkiye, Mısır, Suriye ve Azerbaycan'ın potansiyel risk bölgeleri arasında yer aldığını belirtti. Langbroek, "Sonda nüfuslu bir alana çarptıysa, bir binaya zarar verebilir veya hatta bir kişiyi öldürebilir. Ancak endişe etmemize gerek yok, çarpma ihtimali birkaç binde bir" ifadelerini kullandı.

SAATTE 242 KM HIZLA ÇARPACAK!

Analiste göre, Kosmos 482'nin atmosferden geçip Dünya'ya çarpması halinde saatte 242 kilometre hızla düşeceği ve ortaya çıkacak patlama enerjisinin 1,1 ila 1,2 megajoule olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu enerji, birkaç yüz gram TNT’nin patlamasına eşdeğer bir etki anlamına geliyor.

Türkiye, Mısır, Suriye ve Azerbaycan potansiyel risk bölgeleri arasında

TEHLİKE NE KADAR GERÇEK?

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden astronom Jonathan McDowell, "Endişe verici ama dünyanın sonu değil. Dünya'nın çoğu sudur ve geri kalanının büyük kısmı ıssız bölgelerdir. Yine de nüfuslu bir alana düşerse ciddi zarar verebilir" yorumunda bulundu.

9-10 MAYIS'TA BEKLENİYOR!

ABD Uzay Kuvvetleri, Kosmos 482’nin 9-10 Mayıs gecesi atmosferimize girmesini bekliyor. NASA ise iniş yerinin, düşüşten birkaç saat öncesine kadar netleşmeyeceğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN ALARMDA OLMASI GEREKİYOR MU?

Uzay analisti Georgi Trishkin'in hesaplamalarına göre, Türkiye'nin de bulunduğu güzergâh üzerinde muhtemel bir düşüş ihtimali, yetkililerin tedbir almasını gerektiriyor. Uzmanlar, "Türkiye'nin bu süreci dikkatle takip etmesi ve gerekli hazırlıkları yapması büyük önem taşıyor" dedi.