Yarım tonluk Rus uzay aracı dünyaya ne zaman düşecek? Çarpabileceği yerler arasında Türkiye de yer alıyor!

Soyvetler Birliği döneminde kalma yarım tonluk uzay aracının bu hafta içinde kontrolsüz bir şekilde dünyaya düşmesi bekleniyor. Uzmanlar tarafından açıklanan çarpabileceği yerler arasında Türkiye de yer alıyor.

1972'de fırlatılan Kosmos 482 adlı uzay aracının iniş modülünün Venüs'e gitmesi bekleniyordu fakat teknik bir hata nedeniyle dünyanın yörüngesinde kaldı.

Rus uzmanlar önümüzdeki haftalarda düşmesi beklenen roketin yerleşim yerlerine düşme riskinin olduğunu belirtti.

Bilim insanları, aracın düşme olasılığının yüksek olduğu bölgeler arasında Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye dahil Güneydoğu Avrupa'yı sayıyor.

RUS UZAY ARACI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Uzmanlar, Kosmos 482 İniş Aracı olarak adlandırılan uzay aracının, 8 Mayıs ile 12 Mayıs arasında bir zamanda atmosfere son, ateşli dalışını yapacağını ve gökyüzünde bir meteor gibi hızla ilerlerken tahmini 242 km/saat hızla hareket edeceğini öngörüyor.

Venüs'ün yoğun atmosferinde bir yolculuğa dayanacak şekilde inşa edilen, 1 metre genişliğindeki, 495 kilogram iniş aracının, kozmik bir gülle gibi Dünya'ya düşerken tek parça halinde kalması muhtemel.

KOSMOS 482 UZAY ARACI NEREYE DÜŞECEK?

Şu anda kimse Kosmos 482'nin nereye çarpacağını kesin olarak bilmiyor ve potansiyel iniş alanı gezegenin çoğunu kapsıyor.

Tahmini iniş bölgesi ekvatorun her iki tarafında muazzam bir alanı kapsıyor. Bu geniş şerit tüm kıta Amerika Birleşik Devletleri'ni, tüm Güney Amerika'yı, Afrika'yı ve Avustralya'yı ve Kuzey Kutup Dairesi'nin güneyinde Avrupa ve Asya'nın çoğunu içeriyor.

OKYANUSA DÜŞME İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Kosmos uzay aracının herhangi bir yerleşim alanına çarpma olasılığı son derece düşüktür. Gezegenimizin yüzeyinin yaklaşık %71'i suyla kaplı olduğundan, Kosmos 482'nin yörüngeden çıkan uzay enkazının çoğu parçası gibi okyanusa inmesi çok olasıdır.

Uzmanlar, Kosmos 482'nin atmosferdeki inişine başlamadan potansiyel iniş bölgesini daraltamayacaklar. Şu anda bunun 10 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

KOSMOS 482 NEDİR?

Kosmos 482 sondası, Sovyetler Birliği'nin Venüs'ü keşfetme programı Venera'nın bir parçası olarak 1972'de SSCB tarafından yapıldı ve fırlatıldı. Program, sırasıyla 1970 ve 1972'de Venüs'e başarılı bir şekilde inen ilk iki uzay aracı olan Venera 7 ve 8 sondalarıyla başarıya ulaştı.

Kosmos 482, Venera 8'in kardeş sondası olarak inşa edildi. Ancak Kosmos 482'yi uzaya fırlatan Soyuz roketindeki bir arıza nedeniyle, sonda Venüs'e ulaşmak için yeterli hıza ulaşamadı ve bunun yerine Dünya etrafında eliptik bir yörüngeye yerleşti.

Başarısız fırlatılışından kısa bir süre sonra, Kosmos 482 birkaç parçaya ayrıldı. Sondanın ana gövdesi 5 Mayıs 1981'de Dünya atmosferine yeniden girerken , Descent Craft neredeyse 53 yıl boyunca beklenmeyen yörüngesinde kaldı.