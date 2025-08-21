Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Korkunç rapor açıklandı! Avrupa'da çocuk istismarının artarak devam ettiği ortaya çıktı

Korkunç rapor açıklandı! Avrupa'da çocuk istismarının artarak devam ettiği ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Korkunç rapor açıklandı! Avrupa&#039;da çocuk istismarının artarak devam ettiği ortaya çıktı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa ülkelerine dair en dikkat çeken raporlardan biri yayımlandı. "Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Cinsel Suçlar 2024" raporu Almanya'da geçen yıl 18 binden fazla çocuk ve gencin cinsel istismara uğradığını ortaya koydu. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in açıkladığı raporda son 5 yılda çocuk istismarının artarak devam ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Avrupa'nın en büyük ve güçlü ülkelerinden olan Almanya'da "Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Cinsel Suçlar 2024" raporu yayımlandı.

Açıklanan raporda 2019 yılında 15 bin 936 olan istismar vakalarının 5 yıl içinde yüzde 18 artarak, 18 bin 85'e ulaştığı belirtildi.

Rapor Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch ile Çocuk ve Ergenlere Yönelik Cinsel İstismara Karşı Bağımsız Federal Komiseri (UBSKM) Kerstin Claus tarafından açıklandı.

Korkunç rapor açıklandı! Avrupa'da çocuk istismarının artarak devam ettiği ortaya çıktı - 1. Resim

"BUNU KABUL EDEMEYİZ"

İçişleri Bakanı Dobrindt açıklamasında, "Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar rakamları şok edici derecede yüksek ve kabul edilemez bir seviyede kalmaya devam ediyor. Bunu kabul edemeyiz. Her failin tutarlı bir şekilde yargılanması gerekiyor." dedi.

BKA Başkanı Münch ise "Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel şiddet vakalarının sürekli olarak yüksek sayıda olması göz önüne alındığında, bu sorunla mücadele, Almanya'daki kolluk kuvvetlerinin çalışmalarının önemli bir odak noktası olmaya devam ediyor. Bu alandaki personel kapasitemizi artırdık ve teknik yeteneklerimizi de geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Beşiktaş Lausanne Sport'a yenilirse, berabere kalırsa ne olur?Erzurum'da hareketli anlar! Heyelan paniğe neden oldu... 70 ev boşaltıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Japonya sularında felaket! ABD'ye ait savaş gemisi cayır cayır yandı - DünyaJaponya sularında felaket! Savaş gemisi cayır cayır yandıTelefon çalan hırsızı arabayla ezdi! O anlar çok konuşuldu - DünyaTelefon çalan hırsızı arabayla ezdi4 kişilik ailesini katletmişti! ABD’deki dehşet evinde kan donduran detaylar ortaya çıktı - DünyaDehşet evinde kan donduran detaylarVahşetin bu kadarına da pes! Kan ve gözyaşı birbirine karıştı... İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırdı - DünyaYardım bekleyen aileden geriye onlar kaldıZelenskiy, Putin'le görüşmek için şartını açıkladı! Görüşme için Türkiye'yi işaret etti - DünyaGörüşme için Türkiye dahil 3 ülkenin ismini andıTrump’tan tarihi gaf! Duyanlar kulaklarına inanamadı, ülkeleri birbirine karıştırdı - DünyaTrump’tan tarihi gaf! Duyanlar kulaklarına inanamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...