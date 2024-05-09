Kral Charles çok kızgın! 8 bin km uzaktan gelen oğluyla görüşmedi

Kral Charles California’dan bir vesileyle ülkeye gelen oğluyla görüşmedi. 3 gündür İngiltere’de olan Prens Harry, defalarca babasıyla yüz yüze görüşmek istese de reddedildi.

MEHMET EMİN ARVAS'IN HABERİ - Prens Harry, kraliyet vazifelerini bırakarak karısı Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte ABD’ye yerleşmiş, orada ailesine yönelik olarak ırkçılık dâhil ağır eleştirilerde bulunmuştu. Eleştirilerinden dolayı ağabeyi Galler Prensi William kendisiyle konuşmuyor. Kral Charles da 8.000 kilometre uzaktaki California’dan bir vesileyle ülkeye gelen oğluyla görüşmedi. Kraliyet kaynaklarına göre üç gündür İngiltere’de olan Prens Harry, babasıyla yüz yüze görüşmek için defalarca teşebbüste bulundu ama Kral Charles “Çok meşgulüm” diyerek oğluna randevu vermedi.

ARALARINDA 3 KİLOMETRE VARDI

Harry’nin sözcüsü “Majestelerinin programlarının tamamen dolu olması sebebiyle görüşme mümkün olmadı” açıklamasını yaptı. Bu açıklama yapılırken ikisi sadece üç kilometre mesafede bulunuyordu.

Geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi konulan Charles, hastalığın duyulmasıyla kendisini ziyarete gelen Harry’e de 30 dakikadan az bir süre ayırmıştı.

Kral Charles, ikinci bir aşağılama olarak, Harry’nin eski helikopter alayının komutanlığını gelecek hafta veliaht prens William’ın üstleneceğini açıkladı.