Kral Charles'ı dahi kandırmış! Rus casus İngiltere'yi salladı

İngiltere'yi sallayan Rus casus olayı ülkenin gündemine oturdu. İddialara göre MI6 adına Afganistan'da çalışan Rus casus son olarak kanser olduğunu açıklayan Kral Charles ve Prens William'ı dahi kandırdı.

İngiltere'yi sallayan Rus casus iddiası... İstihbarat servisi MI6 için çalıştıktan sonra Afganistan'a Taliban'dan kaçtığını söyleyerek sığınma hakkı kazanan bir Rus casusun, Kral Charles ve Prens William'ı kandırması ülke gündemine düştü.

İNGİLTERE'Yİ SALLAYAN RUS CASUS

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinin iddialarına göre İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) ve MI6'te çalışan bir Rus ajanı 'çok gizli' belgelere erişme fırsatı buldu.

Hem Rus hem de İngiliz vatandaşlığı olan casusun, İngiltere Başbakanları Gordon Brown ve David Cameron ile çalıştı.

AFGANİSTAN'DA KRAL CHARLES İLE ÇALIŞTI

2000'li yılların sonunda Dışişleri Bakanlığı için çalışırken, Afganistan'da yaptığı ziyaretler sırasında dönemin Galler Prensi olan Kral 3. Charles ve Prens William ile tanıştı. Rus casus, "C2" koduyla Taliban'dan kaçtığını söyleyerek İngiltere'de sığınma hakkı kazandı.

İNGİLTERE'DEN 'RİSKLİ' OLDUĞU GEREKÇESİYLE KOVULDU

Rus ajan, şimdi sahte bahanelerle sığınma talebine bulunmakla suçlanıyor. Rus ajan, 2019 yılında İngiliz vatandaşlığından çıkarıldı ve ülkeden kovuldu.

İngiliz yetkililer geri dönmesi halinde ulusal güvenlik için risk oluşturacağını savunuyor.