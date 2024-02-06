Babasının kansere yakalandığını duyan Prens Harry İngiltere'ye geliyor

İngiltere Kralı 3. Charles kansere yakalandı. Kraliyet'in vefasız üyesi olarak adlandırılan Prens Harry, babasının kansere yakalandığını duyar duymaz İngiltere'ye gelme kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olan ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı bildirildi.

BİR KANSER TÜRÜ SAPTANDI

Buckingham Sarayı, "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı. Majesteleri için bugün düzenli bir tedavi programı başladı ve bu süre zarfında doktorlar kendisine halka açık görevleri ertelemesi tavsiyesinde bulundu" açıklamasını yaptı.

HABERİ ALIR ALMAZ HAVAALANINA KOŞTU

Kraliyet unvanlarını bırakıp Amerika'ya yerleşen ve Kraliyet'in vefasız üyesi olarak adlandırılan Prens Harry, babasının hastalığını duyar duymaz havalimanına koştu. Sussex Dükü, babasının yanından olmak için bugün İngiltere'ye gelecek. Prens Harry'e eşi Meghan Markle eşlik etmeyecek.

MEGHAN MARKLE TEPKİLERİN ODAĞINDA

Meghan Markle hem eşi hem de kayınpederini bu zorlu süreçte yalnız bıraktığı için tepki topladı. Harry'nin William ve Charles ile olan ilişkisi, eşi Meghan Markle ile Kraliyet ailesinden ayrılmasından bu yana kamuoyunda oldukça gergin durumdaydı.

AİLE ÜYELERİ SARAYDA TOPLANIYOR

Kraliyet ailesindeki pek çok kişi hükümdarın etrafında toplanıyor ve Charles'a "halka açık görevleri ertelemesi" tavsiyesi üzerine adım atıyor. Saray, Charles'ın devlet işlerini ve resmi evrak işlerini yürütmeye devam edeceğini ve Kraliçe Camilla'nın, kocası kanser tedavisi görürken kamu görevlerini üstleneceğini doğruladı.