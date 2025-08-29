Kralın kafatası 128 yıl sonra Fransa’dan çıktı!

Fransa, sömürge döneminde başı kesilerek öldürülen Madagaskar Kralı Toera'nın kafatasını 128 yıl sonra resmi törenle Madagaskar’a iade etti.

Paris’teki Fransız Kültür Bakanlığı binasında gerçekleşen törende, kralın yanı sıra iki generalin kafatası da teslim edildi.

"BİR KOLEKSİYON NESNESİ DEĞİL, GEÇMİŞE AÇILAN BİR KAPI"

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, törende yaptığı konuşmada bu olayın "Fransa ve Madagaskar arasında tarihi bir an" olduğunu söyledi. Dati, iadenin sadece bir kalıntının teslimi olmadığını, kimlik ve tarih bilinci açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Madagaskar Kültür Bakanı Volamiranty Donna Mara ise “128 yıldır bu kalıntıların yokluğu Sakalava halkının ve Büyük Ada’nın kalbinde açık bir yara olmuştur” ifadelerini kullandı. Bakan, Kral Toera’nın sadece bir lider değil, Madagaskar’ın tarihi hafızasının yaşayan bir simgesi olduğunu söyledi.

Fransa’nın 1897’de Madagaskar’ın batısındaki Sakalava Krallığı’nı işgal etmesinin ardından, Kral Toera Fransız birlikleri tarafından idam edilmişti. O dönem krallık ve bağımsızlık için savaşan Sakalava halkının lideri olarak Toera, kolonyal zulmün sembol isimlerinden biri haline geldi.

Madagaskar-Fransız araştırmacılardan oluşan bilimsel komite, kafataslarının kimlik tespitinde aktif rol oynadı. Komitenin eşbaşkanı Fetra Rakotondrasoava, iadenin sadece bir cenaze işlemi değil, “hafızanın onarımı” olduğunu belirtti.

"Bu sadece insan kalıntılarının geri getirilmesi değil, tarihimizin ve hafızamızın bir parçasının dönüşüdür" diyen Rakotondrasoava, bu anın hem Madagaskar halkı hem de benzer mücadeleler veren diğer uluslar için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

KAFATASLARI YENİDEN GÖMÜLECEK

Üç kafatası, teslim törenine kadar Fransa Ulusal Doğa Tarihi Müzesi koleksiyonunda tutuluyordu. Madagaskar Kültür Bakanlığı, kalıntıların ülkenin batısında yer alan Menabe bölgesinde yeniden gömüleceğini açıkladı.

MACRON'UN 2017 SÖZÜ: AFRİKA MİRASI AFRİKA'YA DÖNECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017 yılında Burkina Faso’da yaptığı konuşmada, sömürge döneminde Fransa’ya taşınan Afrika kültürel varlıklarının iade edileceği sözünü vermişti. 2018’de hazırlanan bir rapor, binlerce eserin Afrika’ya dönmesini önermişti.

Benzer bir tartışma Birleşik Krallık’ta da devam ediyor. İngiltere’de milletvekilleri, müzelerde insan kalıntılarının sergilenmesine ve açık artırmalarda satılmasına son verilmesi çağrısında bulunuyor.