Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kremlin doğruladı: Rus barış gücü, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor

Kremlin doğruladı: Rus barış gücü, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kremlin doğruladı: Rus barış gücü, Dağlık Karabağ&#039;dan çekiliyor

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde konuşlu Rus barış gücünün çekilme süreci başladı. Kremlin Sözcüsü Peskov da çekilme sürecinin başladığını doğruladı.  

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde 2020 yılından beri bulunan Rus barış gücü birliği çekiliyor. Azerbaycan medyası, Rus barış gücünden ilk personel ve teçhizatın Kelbecer'deki Hudavend manastırını terk ettiğini aktardı.

KREMLİN DOĞRULADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da çekilme sürecinin başladığını doğruladı. Rus barış gücünün çekilmeye başladığı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine Peskov, "Evet, bu doğru" ifadesini kullandı.

Şu anda Hudavend manastırı Azerbaycan polisi tarafından korunuyor.

2020'DEN BERİ KARABAĞ'DA

Rus barış güçleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri çerçevesinde Dağlık Karabağ'a konuşlandırılmıştı. Bildiriye göre barış güçleri, 2025 yılına kadar bölgede kalabilecek. Birlik, hafif silahlarla donatılan bin 960 askeri personel, 90 zırhlı araç, 380 araç ve özel teçhizattan oluşuyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye yapay zekada büyük bir sıçrama yapacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tüyler ürperten olay! Birkaç saat önce ölen amcasını, kredi çekmek için bankaya götürdü - DünyaTüyler ürperten olay! Ölen adamı kredi için bankaya götürdüİran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail açıklaması: Operasyon sınırlı tutuldu - Dünya'Operasyon sınırlı tutuldu'The New York Times'tan haberlere 'Gazze' sansürü: Soykırıma soykırım demek yasak! - DünyaSoykırıma soykırım demek yasak!Endonezya’daki Ruang Yanardağı patladı, 838 kişi tahliye edildi - DünyaEndonezya'da yanardağ paniğiPakistan'da dehşet verici kaza: 8 ölü - DünyaPakistan'da kaza dehşetiABD'li Senatör'den İran-İsrail çıkışı: Gazze'yi unutturmasın! - DünyaABD'li Senatör'den İran-İsrail çıkışı
Sonraki Haber Yükleniyor...