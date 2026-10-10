Brezilya'da bir kreşe girerek 13 çocuğu rehin alan saldırgan, binayı yakmakla tehdit etti. Çocukların bulunduğu odaya yanıcı madde döküp elinde çakmakla bekleyen şahıs, saatler süren müzakerelerin ardından çocuklara saldırmaya başladı. Özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla saldırgan öldürülürken 13 çocuk kurtarıldı.

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Brezilya'nın güneyindeki Curitiba kentinde bir kreşte korku dolu anlar yaşandı. Bisikletle olay yerine gelen bir saldırgan, belediyeye bağlı okul öncesi eğitim merkezinin kapısından atlayarak içeri girdi ve 13 küçük çocuğu rehin aldı.

Çocuklarla birlikte bir odaya kapanan saldırgan, yere yanıcı madde dökerek binayı ateşe vermekle tehdit etti. Yaklaşık 3 saat süren müzakereler sırasında çocuklara fiziksel şiddet uygulamaya başlaması üzerine polis operasyon kararı aldı.

Kreşte dehşet! 13 çocuğu rehin aldı, binayı yakacaktı

13 ÇOCUĞU ODAYA KAPATTI, ELİNE ÇAKMAK ALDI

Parana eyaleti Askeri Polisi Özel Kuvvetler Birimi Komutanı Alexandre Lopes Dias'ın verdiği bilgilere göre saldırgan, kreşin bahçe kapısından atlayarak binaya girdi.

İçeride bulunan 13 anaokulu öğrencisini bir odaya toplayan şahıs, kapıya barikat kurdu.

Odaya yanıcı madde döken saldırganın elinde bir çakmak, üzerinde ise bıçak ve başlangıçta ateşli silah olduğu düşünülen bir cisim vardı. Polis incelemesinde söz konusu cismin sahte olduğu anlaşıldı.

Kreşte dehşet! 13 çocuğu rehin aldı, binayı yakacaktı

"ÇOCUKLARDAN BİRİNİ KUCAĞINA ALDI"

Polis ekipleri, saldırganın çocuklara zarar vermeden teslim olmasını sağlamak için müzakerelere başladı.

Ancak yaklaşık 2,5 ila 3 saat süren görüşmeler boyunca saldırgan çocukları sürekli etrafında tuttu.

Lopes Dias, "Müzakere boyunca tüm çocukları etrafında tuttu ve birini kucağına aldı" dedi.

Saatler ilerledikçe çocukların korku ve huzursuzluğu artarken saldırganın davranışları da giderek şiddetlendi.

ÇOCUKLARA SALDIRMAYA BAŞLAYINCA OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, saldırganın rehin tuttuğu çocuklara fiziksel şiddet uygulamaya başlaması üzerine müdahale kararı aldı.

Komutan Lopes Dias, operasyona dair şunları söyledi:

"Çocukların giderek daha fazla tedirgin olduğunu ve saldırganın onları fiziksel olarak darp etmeye başladığını fark ettiğimiz an, daha büyük bir felaketi önlemek için taktiksel bir müdahalede bulunmayı seçtik."

Özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonda saldırgan öldürüldü.

Yerel televizyon kanallarının yayımladığı görüntülerde öğretmenler ve okul personelinin diğer çocukları binadan tahliye ettiği görüldü. Bölgeden silah sesleri ve ses bombasını andıran patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

13 ÇOCUK KURTARILDI! EN AZ BİRİ YARALI

Operasyonun ardından rehin tutulan 13 çocuğun tamamı sağ olarak kurtarıldı.

Lopes Dias, "Bu şahsı başarıyla etkisiz hale getirdik ve ilk yardım ekipleri tarafından muayene edilip bakımları yapılmak üzere hastaneye kaldırılan 13 çocuğu kurtardık" dedi.

Çocuklardan en az birinin yaralandığı, tamamının sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI: "13 ÇOCUK HAYATTA VE GÜVENDE!"

Curitiba Belediye Başkanı Eduardo Pimentel, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çocukların kurtarıldığını duyurdu.

Pimentel, "13 çocuk hayatta ve güvende!" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı, "Izdıraplı ve gergin anların ardından hepimizin beklediği haber tam olarak budur" dedi.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri saldırganın kimliğini tespit ederken olayın nedeni henüz netlik kazanmadı.

Yetkililer, saldırganın şizofreni tanısı bulunduğunu aktardı. Şahsın kreşteki çocuklarla veya çalışanlarla herhangi bir bağlantısının olup olmadığı ise araştırılıyor.

Brezilya, daha önce de eğitim kurumlarını hedef alan saldırılara sahne olmuştu. Nisan 2023'te ülkenin güneyindeki Blumenau kentinde bir kreşe baltayla saldıran şahıs, dört çocuğu öldürmüştü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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