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Haberler > Dünya > Kritik seçimde ikinci tur! Fransa’da aşırı sağa karşı üstü kapalı ittifak

Kritik seçimde ikinci tur! Fransa’da aşırı sağa karşı üstü kapalı ittifak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kritik seçimde ikinci tur! Fransa’da aşırı sağa karşı üstü kapalı ittifak
Fransa, Seçim, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa’da üç ana ittifakın etrafında dönen 2024 erken genel seçimlerinin ilk turunun aşırı sağın yüzde 33’lük zaferiyle neticelenmesinin ardından bugün ikinci tura gidiliyor.

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek milletvekili için oy verecek. Seçimin ilk turunda 577 milletvekilinin 76’sı belirlenmiş; bunlardan 39’u aşırı sağcı Marine Le Pen’in üye olduğu Ulusal Birlik (RN), 32’si sol ve çevreci partilerin kurduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı, 2’si Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ittifakı ve kalan üçü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ile diğer sağ partilerden seçilmişti. Bugünkü seçimde ise kalan 501 vekil belirlenecek. İlk turda aşırı sağcıların açık ara birinci parti olması üzerine Macron cephesi ve solcu ittifak, üstü kapalı iş birliğine gitti. Macron ve solcu cephe, aşırı sağ adaylara karşı kazanma ihtimali daha yüksek olan merkez ve sol parti adaylarını destekleme kararı aldı.  Böylece ilk tur sonuçlarına göre, üç adayın 2. tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için diğer partilerden 200’den fazla aday seçim yarışından çekildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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