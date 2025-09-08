Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kudüs'teki saldırıda 5 İsrailli öldü!

Kudüs'teki saldırıda 5 İsrailli öldü!

Dünya Haberleri

Kudüs’te Pazartesi sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 İsrailli öldü.

İsrail polisi, sabah saatlerinde Kudüs’ün kuzey girişindeki Ramot Kavşağı’nda gerçekleşen saldırının ardından açıklama yaptı. 

Sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 İsrailli öldü, 15 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından Kudüs genelinde güvenlik alarmı verildi. Kentin tüm girişleri İsrail tarafından geçici olarak kapatıldı.

AL JAZEERA: SAHADA DEĞİLİZ, YAYIN AMMAN'DAN YAPILIYOR

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, saldırıya ilişkin haberini Ürdün’ün başkenti Amman’dan geçtiğini, çünkü hem İsrail hem de işgal altındaki Batı Şeria’da kurum olarak faaliyet göstermesinin yasaklandığını duyurdu.

İsrail merkezli Kanal 12, silahlı kişilerin olay yerinden alınan görüntülere dayanarak saldırıda doğaçlama Carl Gustav veya “Carlo” el yapımı bir el bombası silahı kullandığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

