'Kule'den İran takip ediliyor, ABD'nin stratejik merkezi

Ürdün-Suriye sınırındaki saldırıda üç askerini kaybeden ABD, intikam yeminleri ediyor. Saldırıya uğrayan üs İran’ın bölgedeki faaliyetlerine karşı koymak için kullanıldığı öğrenilirken, Başkan Joe Biden'den sert açıklamalar geldi. Biden, “Hiç şüpheniz olmasın, bütün sorumlulardan, bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız” dedi.

Saldırı düzenlenen Ürdün sınırları içindeki stratejik ABD üssü Kule 22, Suriye içindeki Tenef’te bazı muhaliflere ve kuzeyde ABD’nin diğer üslerine lojistik destek olmak, İran’ın bölgedeki faaliyetlerine karşı koymak için kullanılıyor. Üste yüzlerce ABD askerinin yanı sıra saldırı, nakliye ve eğitim helikopterleri ile zırhlı askeri araçlar yer alıyor.

TAHRAN, SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ: EYLEM TALİMATI VERMEDİK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD’nin Suriye-Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıya ilişkin, bölgedeki “direniş grupları”nın eylemlerinde İran’dan talimat almadıklarını söyledi. Kenani, ülkesine yönelik iddiaların arkasında ise “ABD’yi bölgede savaşa çekmek isteyen kesimlerin” bulunduğunu öne sürdü. İran’ın BM Temsilciliği de ülkesinin, ABD’nin Suriye-Ürdün sınırındaki kuvvetlerine yönelik saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını duyurdu.

Bu arada Yemen’deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi’nde ABD donanmasına ait “Lewis B Puller” gemisini füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

BIDEN’DAN SALDIRIYA MİSİLLEME AÇIKLAMASI

ABD’nin Suriye-Ürdün sınırındaki askerî üssü “Kule 22” önceki gün akşam insansız hava aracıyla vuruldu. Üç Amerikan askeri öldü, 34 asker de yaralandı. Saldırıdan İran destekli milisleri sorumlu tutan ABD Başkanı Joe Biden, “Kendi seçeceğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz” dedi.

Aynı cümleyi kullanan Savunma Bakanı Lloyd Austin de “Öfkeliyim” diye konuştu. Austin, saldırılara tolerans göstermeyeceklerini ifade ederek “ABD’yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız” ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise “Terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız” açıklamasını yaptı.

Dün de Suriye’nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü çevresine roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda can kaybı olup olmadığı açıklanmadı.

ABD’ye ait savaş uçakları bölgedeki faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

ŞAM’A HAVA SALDIRISI: HEDEF İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI

ABD’nin Suriye-Ürdün sınırındaki üssüne yapılan saldırının ardından bu defa Suriye’nin başkenti Şam’dan saldırı haberi geldi. Şam’ın güneyine yapılan hava saldırısında 7 kişi öldü. İsrail’in sorumlu tutulduğu saldırıda ölenler arasında İranlı danışmanların da olduğu iddia edildi. Seyide Zeyneb Mahallesi’ni hedef alan saldırıdan İsrail sorumlu tutuldu. İnsan Hakları Gözlemevi saldırıya uğrayan üssün Hizbullah’a ve İran Devrim Muhafızları’na ait olduğunu belirtti. Ölenlerden ikisinin Suriyeli, birinin İranlı subayın koruması olduğu ifade edildi. Suriye Savunma Bakanlığı ise Şam’ın güneyinde birden fazla adresin hedef alındığı öne sürdü.