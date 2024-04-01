"Kur'an'ı Kerim'e saldıran Salwan Momika, Norveç'te ölü bulundu" iddiası

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e provokatif saldırılar düzenleyen Salwan Momika'nın, iltica ettiği Norveç'te ölü bulunduğu iddia edildi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e provokatif saldırılar düzenleyen ve İsveç Göç Temyiz Mahkemesi tarafından sınır dışı edilme kararı onanan Salwan Momika, iltica etmek için Norveç'e gitmişti. Momica'nın burada ölü bulunduğu iddia edildi.

Sosyal medyada gündem olan iddialara ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

Salwan Momika, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül'de Malmö kentinde, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika son olarak 21 Ekim'de Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.

Danimarka Parlamentosu 7 Aralık 2023'te kutsal kitapların yakılmasını ve bu kitaplara saldırıları yasa dışı kılan yasa tasarısını kabul etmişti.