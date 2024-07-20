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Libya'nın batısında 110 düzensiz göçmen yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Libya&#039;nın batısında 110 düzensiz göçmen yakalandı
Libya, Düzensiz Göçmenler, Güvenlik Güçleri, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Libya'nın batısında yer alan  Hamada el-Hamra çöl bölgesinde çeşitli Afrika ülkelerinden gelen 110 düzensiz göçmen yakalandı.

Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin ana çıkış noktası olarak görülen Libya'da, güvenlik güçleri harekete geçti.

Libya İçişleri Bakanlığına bağlı olan Sınır Güvenliği Birimi, devriye ekiplerinin Hamada el-Hamra çöl bölgesinde araziye yayılmış bir grup düzensiz göçmeni tespit ettiğini belirtti.

İLGİLİ BİRİMLERE TESLİM EDİLDİLER

Çeşitli Afrika ülkelerinden gelen 110 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin sağlık taramalarının ardından hukuki işlemlerin yapılması için ilgili birimlere teslim edildiği aktarıldı.

Libya makamları, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde 25 Haziran'da 174 Nijeryalı düzensiz göçmeni sınır dışı etmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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