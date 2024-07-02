Lübnan'da meskun mahalde çatışma senaryoları! İsrail, savaş için ilk tatbikatını yaptı

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, savaşı Ortadoğu'ya yaymak için kolları sıvadı. İsrail Lübnan'a saldırı için ilk tatbikatını yaptı. Tatbikatta meskun mahalde çatışma senaryoları hayata geçirildi.

7 Ekim'de Hamas'ın saldırısını bahane ederek aylardır Gazze'ye saldıran İsrail, bu kez İran destekli Hizbullah güçlerini bahane ederek Lübnan'da katliama hazırlanıyor.

İran destekli Hizbullah güçleriyle uzun bir süredir karşılıklı çatışmalarını sürdüren İsrail, bugün ilk kez askeri tatbikatını gerçekleştirdi.

İSRAİL'DEN ORTADOĞU'YU KAN GÖLÜNE ÇEVİRECEK TATBİKAT

İsrail'den yapılan yazılı açıklamaya göre Lübnan'a karşı savaşta yer almak üzere kurulan 810. Dağ Tugayı, Hermon ve Dov Dağları'nda tatbikat gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre İsrail güçleri tatbikatta Lübnan coğrafyasına uygun alanlarda birebir çatışmalar dahil olmak üzere savaş senaryolarını gerçekleştirdi.

Açıklamada "Lübnan'ın yoğun bitki örtüsüne sahip alanlarda ve meskun mahaldeki çatışmalar da dahil olmak üzere saldırı senaryolarını içerdiği" belirtildi.

SALDIRI PLANLARI ONAYLANDI

İsrail güçleri Haziran ayında Lübnan'a saldırı planlarını onaylandığı duyurulmuştu. Açıklamada "Lübnan'a bir taarruz için operasyonel planları onayladığı" belirtilerek, generallerin ayrıca "sahadaki kuvvetlerin hazırlık durumunun hızlandırılmasına" ilişkin karar da aldığı belirtilmişti.

HER İKİ TARAFTAN DA KAYIPLAR BÜYÜK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 357 olarak duyurulmuştu.

Ayrıca İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırılara başladığı 8 Ekim'den bu yana sivil binaları, kamu binalarını ve altyapıyı hedef alan 1023 saldırının tespit edildiğini açıklamıştı.