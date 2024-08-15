Lübnan'ın güneyine fosforlu saldırı! Misilleme olarak askeri üs füzelerle vuruldu

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından İsrail ile Hizbullah arasında misilleme saldırıları devam ediyor. İsrail Lübnan'ın güneyinde yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürürken, Hizbullah güçleri ise İsrail'in Şamir yerleşim yeri ve Hirbet Maar askeri üssüne füzelerle saldırı düzenledi.

İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıya misilleme olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurarak üst düzey Hizbullah komutanların Fuad Şükr'ü öldürmesi ve Tahran'da eski Hamas lideri Heniyye suikaste uğramasıyla birlikte Orta Doğu ateş çemberi haline geldi.

İran'ın olası bir saldırı riskine karşı ABD ve İngiltere alarm durumuna geçerken, Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasında misilleme saldırıları devam ediyor.

LÜBNAN SALDIRILARINA MİSİLLEME

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, yeni yasa dışı yerleşim birimi Şamir'in İsrail'deki hedefler arasına dahil edildiği ve buranın ilk defa katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu saldırının, İsrail'in, başta Mercayun olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlenen saldırılarına misilleme olarak düzenlendiği kaydedildi. Saldırıda Hirbet Maar askeri üssü hedef alındı.

FÜZE YERLEŞİM ALANINA DÜŞTÜ

Hizbullah'tan yapılan bir diğer açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki Hirbet Maar askeri üssüne kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği aktarıldı. Açıklamada, saldırının düşman mevzilerini "tam isabet" hedef aldığı dile getirildi.

İsrail'deki Kanal 12 Televizyonu ise Lübnan'dan atılan bir füzenin Şamir yerleşiminde açık alana düştüğü ve burada yangın çıkmasına neden olduğu bilgisini geçti.

İSRAİL FOSFORLU TOP MERMİLERİYLE SALDIRDI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam kasabasına fosforlu top mermileriyle saldırdığı belirtildi.

Saldırı sonucu 2 kişinin fosfor gazından etkilenerek ciddi boğulma tehlikesi geçirdiği ve Mercayun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi.

GOLAN SALDIRISI VE BEYRUT'A MİSİLLEME

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik 1 hafta önce gerçekleşen roket saldırısında 12 kişi ölmüş, 17'si ağır 35 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, saldırıya cevap olarak Beyrut'un güney bölgesini bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Aynı saldırıda üst düzey Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür de öldürüldü.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.